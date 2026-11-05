Una baby gang di cinque minorenni setaccia una via milanese, ruba lo zaino a un 34enne e viene fermata al volo dalla polizia grazie a un testimone.

Mercoledì 4 novembre, poco prima delle ore 23, la zona sud di Milano è stata teatro di una violenta rapina su un uomo di 34 anni. Un passante, di circa trent’anni, ha assistito all’intervento di un gruppo di cinque minorenni che, dopo aver circondato la vittima, lo hanno picchiato e sottratto lo zaino contenente un portatile e il portafogli.

Ricostruzione dell’aggressione

Secondo le testimonianze raccolte sul posto, il gruppo si è avvicinato al 34enne con l’intento di impadronirsi del suo zaino. Quando l’uomo ha tentato di allontanarsi, i cinque ragazzi lo hanno raggiunto, bloccandolo in una colluttazione. Uno dei giovani, di 15 anni, ha sferrato diversi calci al volto e al naso della vittima, provocandogli lesioni che hanno comportato l’accusa di lesioni personali per il minore.

Dettagli dell’attacco

Durante la lotta, i rapinatori hanno lanciato lo zaino tra di loro per impedirne il recupero da parte della vittima. Il passante, preoccupato per la gravità dell’accaduto, ha immediatamente composato il 112, descrivendo la scena e fornendo indicazioni precise sulla location.

Intervento delle forze dell’ordine e arresti

Le volanti della Polizia di Stato sono arrivate rapidamente nella zona di via Brioschi, all’angolo con via Pomponazzi. Al loro arrivo i ragazzi erano ancora in possesso dello zaino appena rubato. Tutti e cinque sono stati messi in manette e condotti all’Istituto penale minorile Beccaria con l’accusa di tentata rapina in concorso.

Identità e precedenti dei minorenni

I cinque arrestati sono tre quattordicenni di 16 anni e due di 15 anni; quattro di loro sono cittadini italiani e uno è di origine egiziana. Le indagini hanno rivelato che, ad eccezione del giovane di origine egiziana, tutti i minori avevano già precedenti per reati di lieve entità, dimostrando una ricorrenza nella condotta deviata.

Esiti per la vittima e procedimenti giudiziari

Il 34enne, ferito a seguito dei calci al volto e al naso, è stato trasportato al Policlinico in codice verde per le cure necessarie. La sua condizione è stata stabilita stabile e non si è registrato alcun pericolo di vita. Il ragazzo che ha inflitto le lesioni dovrà rispondere anche di lesioni personali, mentre gli altri partecipanti sono imputati per tentata rapina.

Il fenomeno delle baby gang nella zona sud di Milano

Il caso riaccende il dibattito sulla presenza di baby gang nei quartieri periferici milanesi, in particolare nella zona di Gratosoglio, da dove provengono i cinque giovani. Le autorità comunali hanno già segnalato un incremento di episodi simili negli ultimi mesi, sottolineando la necessità di potenziare i programmi di prevenzione e di intervento sociale per i minori a rischio.