Tragico scontro frontale in Brianza: muore un 64enne e il conducente di 55 anni è ricoverato a Merate.

Nel pomeriggio di lunedì 2 novembre 2026, la Strada Costiera di Cornate d’Adda, nell’area di Monza e Brianza, è stata teatro di un grave incidente stradale. Un motociclista di 64 anni ha perso la vita in seguito a un violento scontro frontale con un furgone, mentre il conducente del veicolo commerciale, un uomo di 55 anni, è stato ferito e trasportato al pronto soccorso.

Le prime informazioni raccolte indicano che la dinamica dell’impatto è stata di tipo frontale, con la motocicletta che si è scontrata direttamente contro il furgone. L’urto si è verificato intorno alle 15.45, in una zona caratterizzata da un traffico misto di veicoli commerciali e due ruote, dove la limitata visibilità può favorire situazioni di pericolo.

Dettagli dell’incidente del pomeriggio di lunedì 2 novembre

Secondo le ricostruzioni preliminari, il motociclista stava percorrendo la carreggiata in direzione opposta a quella del furgone, provocando lo scontro frontale. L’altezza e la massa del furgone hanno determinato un impatto particolarmente violento, con conseguenze fatali per il motociclista. Non sono stati segnalati altri veicoli coinvolti né ostacoli sulla carreggiata al momento dell’incidente.

Dinâmica del collisione frontale

Le forze generate dall’urto hanno compresso la parte anteriore della motocicletta, rendendo impossibile qualsiasi manovra di emergenza da parte del conducente. Le indagini preliminari dei Carabinieri mirano a comprendere se fattori come la velocità, la distanza di sicurezza o eventuali errori di valutazione abbiano contribuito al verificarsi dell’incidente.

Intervento dei soccorsi e conseguenze per le vittime

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti in codice rosso due ambulanze, un’automedica, l’elisoccorso, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. I soccorritori hanno constatato il decesso immediato del motociclista, mentre il conducente del furgone è stato stabilizzato e successivamente trasferito in codice giallo all’ospedale di Merate per un trauma alla schiena.

Stato di salute del conducente del furgone

Il 55enne, nonostante le lesioni riportate, si trova in condizioni stabili e sotto osservazione medica. Le autorità sanitarie di Areu hanno sottolineato l’importanza di una valutazione accurata per escludere possibili complicazioni a medio termine, dato il tipo di trauma subito.