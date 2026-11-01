Le tariffe aeree per Natale raggiungono cifre record e molti viaggiatori ricorrono al "ping pong dei cieli" per abbassare la spesa.

Il cari voli di fine anno hanno già trasformato il ritorno a casa in una sfida economica. Un’indagine del Consumatore ha mappato le tariffe nazionali per la finestra di viaggio tipica delle feste (partenza 23-24 dicembre, ritorno 6 gennaio), e i risultati mostrano costi che sfiorano o superano i 400 € per i collegamenti più richiesti dal Nord al Sud.

Tariffe record per le rotte più richieste

Tra le tratte più onerose spicca il volo Milano-Reggio Calabria, con un prezzo base di andata-ritorno a partire da 427 €. A seguire, Milano-Trapani registra un minimo di 383 €, mentre da Torino le cifre partono da 359 € per Reggio Calabria e 354 € per Catania. Altre rotte meridionali, come Firenze-Palermo (345 €) e Verona-Catania (340 €), non offrono alcun risparmio percepibile. Su queste basi vanno aggiunti i costi aggiuntivi per bagaglio a mano, scelta del posto e altri servizi opzionali, che possono far lievitare il conto finale di decine di euro.

Impatto su studenti e lavoratori fuori sede

Il peso di questi prezzi colpisce in maniera più netta chi vive lontano dalla famiglia: studenti universitari e lavoratori temporanei sono costretti a valutare se affrontare la spesa o rinunciare al viaggio. L’associazione dei consumatori avverte che, con l’avvicinarsi delle festività e l’aumento della domanda, i cari voli sono destinati a crescere ulteriormente.

Il “ping pong dei cieli”: come risparmiare con gli scali

Di fronte a tariffe proibitive, molti viaggiatori hanno adottato la strategia del “ping pong dei cieli”: prediligere voli con uno o più scali, anche in paesi terzi, per ridurre drasticamente il prezzo del biglietto. Un esempio lampante è il collegamento Milano-Catania, che passa da 342 € (volo diretto) a 157 € scegliendo uno scalo a Valencia all’andata e a Tirana al ritorno, con un risparmio del 54 %. Lo stesso principio funziona per Torino-Catania, dove la tariffa scende del 47 % passando per Tirana.

Scali nazionali e il risparmio medio

Anche optare per scali all’interno d’Italia genera risparmi significativi: volare da Firenze a Palermo con scalo a Fiumicino riduce la spesa di 40,6 %, mentre la tratta Firenze-Catania beneficia di un calo del 38,3 %. Tuttavia, la scelta di voli con scalo comporta un rischio più alto di ritardi, cancellazioni o perdita di coincidenze, avvertono gli esperti del settore.

Il panorama dei prezzi dei biglietti per le festività natalizie è caratterizzato da costi elevati, soprattutto sulle tratte Nord-Sud, ma la pratica del “ping pong dei cieli” offre una via alternativa per chi vuole viaggiare senza prosciugare il portafoglio. La decisione finale dipenderà dal bilancio tra risparmio economico e tolleranza verso possibili disservizi.