Scopri Assago: La Nuova App per le Olimpiadi Invernali 2026

Scopri l'innovativa app di Assago, creata per coinvolgere cittadini e visitatori in un'esperienza entusiasmante in vista delle Olimpiadi Invernali. Unisciti a noi in questo viaggio unico e interattivo, dove potrai rimanere aggiornato su eventi, attività e informazioni utili legate a questo prestigioso evento sportivo.

Con l’arrivo delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, Assago si prepara a diventare uno dei principali centri per gli eventi sportivi. In questo contesto, il Comune ha lanciato un’innovativa applicazione denominata Assago Official Host Venue, progettata per guidare cittadini e visitatori in un’affascinante esplorazione della città.

Questa applicazione non si limita a fornire informazioni, ma offre un’esperienza immersiva che invita a scoprire ogni angolo del territorio.

Un viaggio digitale nella città di Assago

La nuova app offre una panoramica completa della vita cittadina, accessibile con un semplice clic. Dalla home page, gli utenti possono trovare un countdown per l’inizio delle Olimpiadi, insieme a notizie aggiornate su eventi, iniziative e progetti in corso nel Comune. Questa funzionalità consente di rimanere costantemente connessi al vivace panorama culturale di Assago.

Interattività per tutti

Uno degli aspetti più affascinanti dell’app è l’interattività che offre. Tra le funzioni più coinvolgenti si distingue la caccia al tesoro, un’attività progettata per intrattenere sia adulti che bambini, stimolando la curiosità e il divertimento. Inoltre, grazie alla realtà aumentata, gli utenti possono visualizzare simboli degli sport invernali in 3D, integrati nel loro ambiente reale attraverso la fotocamera del dispositivo mobile. Questa fusione di tecnologia e creatività rende ogni passeggiata in città un’avventura unica.

Esplorare Assago senza limiti

Assago si presenta non solo come una città da visitare, ma come un luogo da vivere appieno. Grazie al Virtual Tour integrato nell’app, è possibile esplorare luoghi di interesse anche da remoto. Attraverso una navigazione immersiva, gli utenti possono scoprire hotspot e attrazioni che stimolano la voglia di approfondire la conoscenza del territorio. Ogni visita diventa così un’opportunità per rivelare storie nascoste e curiosità che rendono Assago un luogo speciale.

Mappa interattiva e punti di interesse

Un’altra funzionalità utile dell’app è la mappa dei punti di interesse, che offre informazioni dettagliate sulle attrazioni locali. Questo strumento pratico e intuitivo consente di orientarsi facilmente nel territorio, facilitando la scoperta di angoli affascinanti e scorci unici. Sia per una gita in famiglia che per un’uscita con amici, l’app rende ogni esperienza più accessibile e coinvolgente.

Verso un futuro sportivo e digitalizzato

Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi Invernali, Assago si presenta come una città aperta e innovativa, desiderosa di raccontare la propria identità in modo dinamico e partecipativo. L’app Assago Official Host Venue non è solo un progetto tecnologico, ma un vero e proprio ponte tra il passato e il futuro della città. Essa offre ai cittadini e ai visitatori un modo per connettersi con il territorio, unendo informazione, gioco ed emozione in un’unica esperienza digitale.

Assago non è solo una tappa da visitare durante le Olimpiadi, ma un luogo da vivere e scoprire attraverso un’app che rende ogni visita un’esperienza memorabile. Con l’arrivo degli eventi olimpici, l’app si propone di accompagnare gli utenti in un viaggio unico, passo dopo passo, verso il cuore pulsante della città.