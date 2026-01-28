Giorgio De Wolf: L’Icona della Politica Varesina che Ha Lasciato un Segno Indelebile

Varese celebra la memoria di Giorgio De Wolf, un rinomato architetto e influente politico, la cui visione ha profondamente plasmato lo sviluppo della comunità locale.

La notizia della scomparsa di Giorgio De Wolf ha suscitato profondo cordoglio nella città di Varese. Questo architetto di grande esperienza, figura di spicco nel panorama politico locale, ha dedicato la sua vita a migliorare la comunità. De Wolf, noto per il suo impegno e la sua professionalità, ha ricoperto importanti incarichi sia a livello comunale che provinciale, diventando un punto di riferimento per molti cittadini.

La carriera politica di Giorgio De Wolf

La carriera politica di De Wolf è stata indissolubilmente legata a Forza Italia, partito con cui ha condiviso la sua visione per Varese. In qualità di segretario provinciale, ha guidato il partito in momenti cruciali, contribuendo a plasmare le politiche locali. La sua esperienza lo ha portato a ricoprire ruoli di prestigio, come quello di vicesindaco e assessore, sotto la giunta di Attilio Fontana.

Un professionista stimato

Oltre alla carriera politica, Giorgio De Wolf ha ricoperto il ruolo di architetto di grande reputazione. Iscritto all’Ordine degli Architetti di Varese, ha saputo coniugare la passione per l’architettura con l’impegno politico. Ha partecipato a progetti che hanno avuto un impatto significativo sul territorio, dimostrando una notevole capacità di integrare competenze tecniche e visione politica.

Le reazioni alla sua scomparsa

La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di cordoglio tra colleghi e amici. Marco Reguzzoni, ex presidente della provincia, ha espresso profondo rammarico, sottolineando quanto De Wolf abbia dato alla comunità. “Perdo un amico”, ha dichiarato Reguzzoni, “Giorgio era una persona che ha dedicato la sua vita a Varese”.

Tributi da Forza Italia

Il coordinamento provinciale di Forza Italia ha rilasciato una nota in memoria di Giorgio De Wolf. \”Piangiamo la perdita di un amico e di un uomo che ha sempre messo le sue competenze al servizio della collettività\”, si legge nel comunicato. Questo tributo evidenzia non solo l’impegno politico del defunto, ma anche la sua passione e dedizione verso la comunità varesina.

Un’eredità duratura

Giorgio De Wolf lascia un vuoto incolmabile nella vita politica e professionale di Varese. La sua capacità di ascolto e l’attitudine al dialogo hanno sempre contraddistinto il suo operato, permettendo un approccio costruttivo alle sfide amministrative. La sua eredità vivrà attraverso i progetti e le politiche da lui sostenuti, ma anche nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarlo.

Il funerale di Giorgio De Wolf si svolgerà a Casciago, dove amici, familiari e colleghi potranno rendere omaggio a un uomo che ha avuto un impatto significativo sulla comunità. La città di Varese si stringe attorno al ricordo di un architetto e politico che ha dedicato la propria esistenza alla crescita e allo sviluppo del territorio.