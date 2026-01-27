Caso Garlasco: Andrea Sempio e la questione dei video intimi di Chiara Poggi

Un nuovo capitolo si apre nel caso Garlasco riguardante Andrea Sempio e i video di Chiara Poggi.

Il delitto di Garlasco continua a riservare sorprese, con nuove scoperte che mettono in discussione le evidenze presentate nei processi precedenti. È emerso, grazie a una consulenza di esperti informatici, che Andrea Sempio non ha mai visualizzato i video intimi di Chiara Poggi, vittima dell’omicidio avvenuto nel 2007.

Questi video, che ritraggono la giovane in momenti privati con il suo ex fidanzato, Alberto Stasi, sono stati un elemento chiave durante il processo che ha portato alla condanna di Stasi.

La consulenza informatica

Secondo quanto riportato dai periti, i video si trovano all’interno del computer di Chiara e sono stati compressi dalla ragazza nel settembre 2007. Successivamente, nel maggio dello stesso anno, Chiara ha aggiunto una password per proteggerli. La consulenza afferma chiaramente che nessuno ha avuto accesso a quei file, eccetto Chiara stessa, al momento del download. Questo nuovo elemento potrebbe avere un impatto significativo sulle indagini in corso e sul futuro di Sempio, attualmente sotto inchiesta.

Richiesta di incidente probatorio

In risposta a queste scoperte, la difesa di Sempio ha presentato una richiesta di incidente probatorio per esaminare i computer di Chiara e Alberto. L’obiettivo è quello di scoprire eventuali prove che possano dimostrare l’innocenza di Sempio. Questo è un punto cruciale, poiché le difese di Stasi e della famiglia Poggi hanno già avuto accesso a queste informazioni durante i precedenti processi, creando un potenziale squilibrio nell’analisi delle prove.

Il video trovato nel computer di Chiara

Durante le indagini, è stato rinvenuto un video che mostra alcuni studenti dell’Ipsia di Sannazzaro mentre giocano a calcio nel corridoio di una scuola. Tra di loro c’era anche Andrea Sempio, un amico del fratello di Chiara. Tuttavia, non è chiaro se Chiara abbia mai visualizzato quel video prima della sua tragica morte. Questo aspetto rimane fonte di dibattito e potrebbe influenzare le interpretazioni sulla dinamica del delitto.

Il dibattito pubblico e televisivo

Il caso ha riacceso l’interesse dell’opinione pubblica, come dimostrato dalla recente puntata di Mattino Cinque, dove si è discusso animatamente delle implicazioni legate al computer di Chiara. Le tensioni tra i legali di Stasi e della famiglia Poggi sono emerse chiaramente, evidenziando le diverse posizioni riguardo all’importanza delle nuove analisi e alla ricerca della verità. Questo scambio ha messo in luce la complessità delle indagini e la difficoltà di stabilire un quadro chiaro basato su fatti concreti.

Le prospettive per Andrea Sempio

Attualmente, la situazione di Andrea Sempio è critica. Sebbene non sia stato formalmente accusato, il suo coinvolgimento nel caso continua a suscitare interrogativi. Le nuove evidenze provenienti dai computer di Chiara e Alberto potrebbero rappresentare un’opportunità per la sua difesa, ma al contempo, alimentano le speculazioni e le polemiche. L’analisi dei computer, come sottolineato da esperti legali, potrebbe rivelarsi fondamentale per chiarire i ruoli e le responsabilità di ciascun individuo coinvolto.

In conclusione, il caso Garlasco sembra essere ben lontano dalla sua risoluzione definitiva. Le nuove scoperte relative ai video di Chiara Poggi e la posizione di Andrea Sempio pongono interrogativi sulla verità e sulla giustizia. Con i nuovi sviluppi, la comunità e gli esperti continuano a seguire con attenzione le prossime mosse legali e le possibili ripercussioni sul caso.