Sparatoria in centro città: feriti e caos tra la folla

Due persone sono rimaste gravemente ferite a causa di una sparatoria in centro città.

Sparatoria in centro città: due feriti gravi

Data: 10 gennaio 2026

Luogo: Piazza della Libertà, centro città

Una sparatoria è avvenuta oggi, intorno alle 15:30, in Piazza della Libertà, una delle zone più affollate della città. Due persone sono rimaste gravemente ferite e sono state immediatamente trasportate all’ospedale.

Testimoni oculari riferiscono di aver sentito almeno sei colpi di arma da fuoco. Secondo un testimone, “è stato un momento di puro panico. La gente correva in tutte le direzioni.”

La polizia è giunta sul posto pochi minuti dopo l’incidente e ha iniziato a evacuare l’area per garantire la sicurezza dei cittadini. Gli agenti stanno attualmente indagando per identificare il o i sospetti coinvolti.

AGGIORNAMENTO ORE 16:00: Le autorità hanno confermato che le vittime sono due uomini, uno di 28 anni e l’altro di 35. Le loro condizioni sono critiche ma stabili.

Il sindaco della città ha espresso solidarietà alle vittime e ha promesso che verranno intensificati i controlli di sicurezza nella zona. “Non tollereremo la violenza nel nostro quartiere”, ha affermato.

Le indagini sono in corso e chiunque abbia informazioni sull’accaduto è pregato di contattare le forze dell’ordine.