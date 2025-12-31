Olimpia Milano vs Vanoli Cremona: Analisi della Partita LBA e Moment iChiave

L'Olimpia Milano trionfa contro la Vanoli Cremona e si aggiudica il terzo posto in classifica.

La partita tra Olimpia Milano e Vanoli Cremona si è svolta in un clima di grande attesa, con i tifosi pronti a sostenere le rispettive squadre. Questo incontro, valido per la tredicesima giornata di Lega Basket A, ha visto i milanesi prevalere con un punteggio finale di 91-74. La vittoria rappresenta il quarto successo consecutivo per l’Olimpia, che consolida così il terzo posto in classifica.

Analisi del match

Il primo quarto ha visto l’Olimpia Milano partire con grande energia, chiudendo la frazione sul punteggio di 27-12. Un parziale di 17-0 a favore di Milano, coincidente con l’ingresso in campo di Nebo, ha messo subito in chiaro le intenzioni della squadra. I biancorossi hanno dimostrato di avere il controllo della partita, con prestazioni ottime da parte di LeDay, Shields, Brooks e Ellis, i quali hanno messo a segno diversi canestri decisivi.

Il secondo quarto

Nonostante l’inizio travolgente di Milano, la Vanoli Cremona ha dimostrato un buon carattere, recuperando terreno e chiudendo il primo tempo sul punteggio di 43-31. Grazie alle prestazioni di Wilis e Casarin, Cremona ha cercato di rimanere in partita. Tuttavia, le statistiche evidenziano delle difficoltà: solo 11/33 dal campo e 6 palle perse hanno limitato le possibilità di rimonta.

Ritorno in campo e terzo quarto

Il terzo quarto ha visto una reazione iniziale da parte di Cremona, che ha realizzato un parziale di 5-0, avvicinandosi a soli 4 punti di distanza. Tuttavia, Milano ha prontamente risposto con un contro-parziale di 10-0, portando il punteggio a 66-48, costringendo coach Brotto a richiedere un timeout. A chiudere la frazione è stato Shields, che ha segnato un canestro sulla sirena, fissando il punteggio finale del terzo quarto sul 72-50.

Ultimo quarto e conclusione

Nel quarto finale, l’Olimpia ha allungato il vantaggio a 24 punti. Nonostante i tentativi di Cremona di rientrare in partita, con due triple di Grant, Milano ha mantenuto il controllo. Grazie a prestazioni decisive di Nebo, che ha contribuito con punti e rimbalzi, e a una tripla di Shields, il punteggio ha raggiunto 85-67, chiudendo di fatto i giochi.

Questa vittoria rappresenta un’importante affermazione per l’Olimpia Milano e sottolinea il carattere e la determinazione della Vanoli Cremona, che ha saputo reagire e mantenere il punteggio in bilico per gran parte della partita. Con questo risultato, Milano si prepara ad affrontare le prossime sfide con rinnovata fiducia e ambizioni di alto livello.