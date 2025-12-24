Maltrattamenti e violenza sessuale in rsa a Parabiago: arresto di un infermiere

Un operatore sociosanitario è stato arrestato dopo accuse di maltrattamenti e violenza sessuale su anziani in una rsa.

Un episodio preoccupante di maltrattamenti e violenza sessuale è emerso a Parabiago, una cittadina della provincia di Milano. Nella mattinata del 23 dicembre, i Carabinieri della Compagnia di Legnano hanno arrestato un operatore sociosanitario di 46 anni, di origine peruviana, in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio.

Il soggetto, che lavorava presso una residenza sanitaria assistenziale, è accusato di aver abusato di alcuni ospiti della struttura, in particolare di due donne anziane, completamente non autosufficienti. La gravità delle accuse ha spinto le autorità ad avviare un’inchiesta approfondita, in seguito a una denuncia presentata dai familiari di una delle vittime nel mese di ottobre.

Le indagini e la scoperta degli abusi

Le indagini sono state avviate dopo che i familiari di un’anziana donna di 82 anni hanno segnalato segni di violenza fisica sul corpo della loro congiunta. Preoccupati per la salute e il benessere della donna, hanno deciso di contattare le forze dell’ordine. Inizialmente, i Carabinieri hanno condotto delle verifiche preliminari, che hanno portato all’installazione di telecamere di sorveglianza all’interno della struttura, al fine di monitorare le interazioni tra il personale e gli ospiti.

Le prove raccolte

Le registrazioni video hanno rivelato comportamenti inequivocabili da parte dell’infermiere indagato. Le immagini mostravano il 46enne avvicinarsi in modo inappropriato a due donne anziane, mentre queste erano sole a letto. Le evidenze raccolte hanno fornito agli investigatori forti elementi indiziari contro di lui, giustificando così la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’operatore, già dipendente della rsa, ha dunque visto la sua libertà limitata mentre le indagini continuano.

La reazione della comunità e delle autorità

Questo episodio ha scosso profondamente la comunità di Parabiago e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli anziani nelle strutture di assistenza. Molti cittadini si sono detti sconcertati e preoccupati, chiedendo un maggiore controllo e monitoraggio delle residenze sanitarie assistenziali. Le autorità locali hanno promesso di intensificare i controlli e garantire che simili episodi non si ripetano.

Il supporto alle vittime

È fondamentale che le vittime di maltrattamenti come questi ricevano il supporto necessario. Le associazioni di tutela degli anziani stanno già offrendo assistenza psicologica e legale alle famiglie coinvolte, sottolineando l’importanza di denunciare qualsiasi forma di abuso. La loro voce deve essere ascoltata, e le autorità devono garantire che vengano adottate misure adeguate per proteggere i più vulnerabili.

In conclusione, questo caso di Parabiago mette in luce la necessità di una vigilanza costante nelle strutture di assistenza per anziani. La comunità è chiamata a unirsi per prevenire e combattere ogni forma di abusivismo, affinché simili episodi non possano mai più verificarsi.