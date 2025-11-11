Bussola Finanziaria: L’Iniziativa di Fondazione Cariplo per Formare le Nuove Generazioni nelle Scuole

Fondazione Cariplo lancia un'iniziativa strategica per promuovere l'alfabetizzazione finanziaria tra i giovani, con l'obiettivo di fornire competenze essenziali per una gestione consapevole delle risorse economiche.

In un contesto in cui la preparazione economico-finanziaria risulta spesso insufficiente, la Fondazione Cariplo ha avviato un’iniziativa significativa. Il progetto, intitolato Bussola Finanziaria, si rivolge a 36 istituti professionali e oltre 2.000 studenti in dodici province italiane. L’obiettivo è chiaro: fornire ai giovani strumenti pratici per migliorare la gestione delle risorse economiche e promuovere una maggiore consapevolezza nelle scelte finanziarie quotidiane.

Obiettivi del progetto

Il programma si sviluppa nell’arco di due anni scolastici, prevedendo oltre 1.400 ore di formazione nell’ambito dell’educazione finanziaria. Le attività comprenderanno laboratori pratici e percorsi formativi progettati per rendere l’apprendimento coinvolgente e stimolante. Gli studenti apprenderanno concetti fondamentali come la gestione del denaro, il risparmio e la pianificazione economica.

Un panorama preoccupante

Questa iniziativa si colloca in un quadro preoccupante, come evidenziato dall’ultimo Rapporto OCSE PISA, secondo cui quasi uno studente su cinque in Italia non raggiunge un livello adeguato di alfabetizzazione finanziaria. Si riscontrano anche significativi divari legati al genere e al contesto socio-economico degli studenti. Negli istituti professionali, circa la metà degli studenti presenta lacune preoccupanti nella comprensione dei concetti economici basilari.

Collaborazioni strategiche e valutazione

Per garantire l’efficacia del progetto, Fondazione Cariplo ha scelto di collaborare con eQwa Impresa Sociale e la Fondazione per l’Educazione Finanziaria, enti di prestigio nel campo della didattica economico-finanziaria. Queste organizzazioni si occuperanno della realizzazione dei programmi formativi, rendendo l’apprendimento sia teorico che pratico e misurabile. La valutazione degli effetti del progetto sarà affidata all’Evaluation Lab di Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, con l’intento di identificare metodologie efficaci e replicabili.

Un passo verso l’inclusione economica

Francesco Lorenzetti, direttore dell’Area Finanza e Sostenibilità della Fondazione, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: “Con Bussola Finanziaria, Fondazione Cariplo si impegna a promuovere l’inclusione economica e la crescita delle competenze fondamentali per i cittadini.” L’iniziativa rappresenta quindi un’importante opportunità per orientare i giovani verso un futuro più consapevole e sostenibile.

Prospettive future

Con la scelta di concentrare l’intervento nelle scuole professionali, Fondazione Cariplo intende raggiungere una fascia di studenti che generalmente presenta maggiori difficoltà nell’acquisizione di competenze economiche. Attraverso Bussola Finanziaria, l’intento è non solo di ridurre le disuguaglianze, ma anche di fornire ai giovani le competenze necessarie per affrontare con maggiore sicurezza le sfide economiche quotidiane e costruire un futuro autonomo e prospero.