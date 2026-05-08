Truffa a un’anziana: arresto a Milano dopo intervento della polizia

La prontezza di una vedova di 87 anni e l'operazione dei Falchi hanno fermato un tentativo di truffa in via Filippetti

L’episodio, registrato l’08/05/2026, mette in luce come la calma e la consapevolezza possano fare la differenza nell’affrontare tentativi di raggiro. In un appartamento di via Filippetti, nel quartiere Vigentino a Milano, una donna di 87 anni con disabilità è stata contattata telefonicamente da un individuo che si è presentato come membro delle forze dell’ordine.

Convinta della trappola, la signora ha chiamato il Numero unico di emergenza 112 e ha mantenuto la conversazione con il presunto truffatore per consentire alla Polizia di Stato di intervenire.

Grazie a questo comportamento mirato è scattata un’operazione che ha portato all’arresto di un uomo di 40 anni: un episodio che evidenzia sia il rischio delle frodi rivolte a persone fragili sia l’importanza di procedure semplici ma efficaci. I poliziotti della Sesta Sezione della Squadra Mobile, noti come “Falchi”, sono intervenuti in presidio sullo stabile e hanno osservato le mosse del sedicente ufficiale fino al suo ingresso, bloccandolo in flagranza.

L’intervento della polizia

L’arrivo degli agenti è stato il risultato di una chiamata tempestiva e di un appostamento studiato: i Falchi, impegnati in attività di prevenzione contro le truffe, hanno monitorato il condominio e si sono posizionati nel vano scale per attendere lo svilupparsi dell’azione. Quando il falso operatore si è presentato all’appartamento, esibendo un presunto tesserino, le forze dell’ordine sono entrate in azione e lo hanno arrestato per tentata truffa aggravata. L’episodio dimostra come la sinergia tra cittadino e forze dell’ordine sia centrale nella tutela delle persone più vulnerabili.

La dinamica del raggiro

Il meccanismo usato dal truffatore è un classico esempio di social engineering: telefonata iniziale in cui si afferma l’esistenza di indagini correlate a un veicolo intestato al coniuge defunto e la necessità di verificare preziosi in casa per escludere un coinvolgimento. L’uomo ha spiegato alla vittima che un ufficiale giudiziario si sarebbe presentato per confrontare i gioielli con quelli rapinati, creando così una situazione di pressione psicologica. La reazione della signora, che ha finto di collaborare ma ha attivato il 112, ha spezzato il piano del truffatore e ha permesso l’intervento tempestivo della Squadra Mobile.

Conseguenze legali per il sospettato

Il 40enne è stato arrestato in flagranza e dovrà rispondere del reato di tentata truffa aggravata. Nel corso degli accertamenti è emerso che l’individuo richiesto vantava numerosi precedenti di polizia; per questo motivo le verifiche si sono estese anche ad altre ipotesi di reato. L’arresto è solo la prima fase di un procedimento che prevede approfondimenti su documenti e identità utilizzati durante l’approccio alla vittima.

Indagini e contestazioni

Oltre all’arresto, il soggetto è stato indagato in stato di libertà per accuse connesse alla sostituzione di persona, alla falsità materiale commessa da privato, all’uso di atto falso e all’usurpazione di titoli o di onori. Gli investigatori stanno ricostruendo il percorso dell’indagato per verificare se vi siano altri episodi analoghi e se il materiale sequestrato contenga elementi utili a ulteriori imputazioni. L’azione delle forze dell’ordine è stata coordinata per garantire la tutela della vittima e la rapidità delle indagini.

Lezione e raccomandazioni per la cittadinanza

Questo caso ribadisce alcune regole pratiche: non bisogna mai consegnare oggetti o denaro a persone non identificate, è utile verificare chiamando direttamente i numeri ufficiali delle istituzioni e, quando possibile, restare in contatto con i soccorsi mantenendo la linea aperta. La vicenda sottolinea il valore della prudenza e dell’iniziativa civica: la scelta dell’anziana di avvisare il 112 invece di aprire la porta al primo arrivato ha impedito una perdita economica e un danno emotivo. Le autorità consigliano anche di segnalare prontamente sospetti alle forze dell’ordine per permettere interventi rapidi.