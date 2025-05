Un ragazzo di 15 anni investito mentre si recava a scuola, fortunatamente non in gravi condizioni.

Incidente stradale in viale Italia

Questa mattina, pochi minuti dopo le 8, un grave incidente stradale ha coinvolto un ragazzo di 15 anni in viale Italia, a Corsico. Il giovane, mentre si recava a scuola, è stato investito da un veicolo in circostanze ancora da chiarire. L’episodio ha immediatamente allertato i servizi di emergenza, che sono accorsi sul posto con un’ambulanza e un’automedica per prestare soccorso.

Intervento dei soccorsi e condizioni del giovane

All’arrivo dei soccorritori, le condizioni del ragazzo sembravano inizialmente serie. Tuttavia, grazie alla prontezza degli operatori sanitari, il giovane è stato stabilizzato e trasferito alla Clinica De Marchi di Milano in codice verde. Questo significa che, sebbene l’incidente sia stato preoccupante, il ragazzo non versa in condizioni critiche e riceverà le cure necessarie per accertamenti e trattamenti.

Indagini in corso per chiarire le cause

Le autorità locali, in particolare la polizia di Corsico, sono intervenute per effettuare i rilievi del caso e per mettere in sicurezza l’area dell’incidente. Le indagini sono attualmente in corso per comprendere le dinamiche che hanno portato all’investimento del giovane. È fondamentale che vengano chiarite le responsabilità e che si adottino misure per garantire la sicurezza stradale, soprattutto in prossimità delle scuole, dove i pedoni, in particolare i più giovani, sono vulnerabili.