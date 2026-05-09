Finto poliziotto arrestato a Milano dopo il sospetto di un’87enne con disabilità

Un'ottantasettenne di Milano ha mantenuto la calma durante una telefonata sospetta, ha chiamato il 112 e ha permesso ai reparti speciali di arrestare un 40enne accusato di tentata truffa aggravata

Nel centro di Milano una donna di 87 anni con disabilità ha evitato di cadere in una trappola ideata per sottrarre gioielli, trasformando una chiamata sospetta in un arresto. L’episodio, avvenuto mercoledì 6 maggio 2026, dimostra come la prudenza e la collaborazione con le forze dell’ordine possano bloccare il lavoro dei truffatori.

La vicenda si è svolta in un appartamento di via Filippetti, dove gli agenti della Sesta Sezione della Squadra Mobile, noti come Falchi, erano impegnati in attività di contrasto alle frodi. Grazie alla segnalazione della vittima e a un intervento coordinato, il presunto autore della truffa è stato fermato mentre cercava di mettere in atto il raggiro.

La dinamica del raggiro telefonico

Il meccanismo adottato dai malintenzionati è un classico schema di truffa telefonica: una chiamata che si spaccia per comunicazione ufficiale e induce la vittima a collaborare. Nel caso specifico, il malvivente aveva sostenuto che un veicolo intestato al marito della donna fosse stato utilizzato per una rapina in una gioielleria del centro e che un ufficiale giudiziario si sarebbe presentato per verificare la presenza di monili da confrontare con quelli recuperati. La telefonata è iniziata intorno alle 11:30 e ha mantenuto la vittima al contatto mentre proseguivano le verifiche degli agenti sulle scale dello stabile.

Il modus operandi degli impostori

Il metodo impiegato rientra nel più ampio repertorio dei cosiddetti falsi appartenenti alle forze dell’ordine: la simulazione di autorità, l’uso di dettagli verosimili e la richiesta di accesso a oggetti di valore. In questo episodio il truffatore ha fatto leva sulla paura di essere implicati in reati per ottenere la consegna di gioielli, una tecnica che sfrutta la vulnerabilità degli anziani e la credibilità che la figura del poliziotto o dell’ufficiale giudiziario può avere.

La reazione della vittima e l’intervento degli agenti

La donna, vedova e impossibilitata a muoversi agevolmente, ha però mostrato attenzione: sospettando della chiamata, ha contattato il Numero Unico di Emergenza 112 e ha mantenuto la comunicazione aperta sia con il truffatore sia con gli operatori di polizia. Questo comportamento ha permesso agli agenti di monitorare la situazione fino all’arrivo del presunto incaricato, che si è presentato all’appartamento intorno alle 13:00.

Arresto e contestazioni

Gli operatori, appostati nelle parti comuni del palazzo, sono intervenuti appena il finto ufficiale ha varcato la soglia. L’uomo, un cittadino italiano di 40 anni già noto alle forze di polizia, è stato arrestato per tentata truffa aggravata e indagato in stato di libertà per sostituzione di persona, falsità materiale commessa da privato, uso di atto falso e usurpazione di titoli o di onori. Le accuse rispecchiano i reati comunemente associati a comportamenti di impersonificazione delle autorità.

Conseguenze e indicazioni per prevenire altri casi

L’operazione conferma l’importanza di strumenti preventivi e di una cittadinanza informata: mantenere il controllo della comunicazione, non consegnare mai gioielli o denaro a persone che si presentano «per telefono» come autorità e verificare sempre l’identità chiamando i numeri ufficiali sono pratiche fondamentali. Le forze di polizia raccomandano di rivolgersi immediatamente al 112 per ogni sospetto e di non permettere l’accesso in casa a persone non verificate.

Consigli pratici per familiari e operatori

È utile che i familiari e gli assistenti di persone anziane condividano semplici regole di comportamento: insegnare a non rispondere a richieste urgenti che richiedono la consegna di oggetti, conservare i contatti ufficiali delle forze dell’ordine e predisporre un piano di comunicazione in caso di chiamate sospette. Queste misure, unite all’azione pronta di chi denuncia, costituiscono una barriera efficace contro i truffatori.

La vicenda di Milano si chiude pertanto con l’arresto del presunto autore e con un promemoria per la comunità: la prudenza, la verifica e il contatto immediato con il 112 possono trasformare una potenziale vittima in un alleato prezioso nella lotta contro le frodi.