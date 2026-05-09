Sequestro di 12 kg di cocaina a Corsico: giovane arrestato dopo controllo

Durante un controllo di routine i Carabinieri hanno individuato un 23enne con 12 kg di cocaina in auto: l'operazione ha portato a numerosi sequestri e all'arresto a San Vittore

Nel pomeriggio del 5 maggio 2026, un normale controllo alla circolazione nei pressi di viale della Resistenza, tra Corsico e Buccinasco, si è trasformato in un’operazione di ampia portata. I militari della Stazione di Buccinasco hanno fermato una BMW a noleggio e, riconoscendo il conducente, hanno esteso gli accertamenti che hanno portato a scoperte rilevanti.

L’intervento ha coinvolto verifiche sul veicolo e sull’abitazione del sospetto, e si è concluso con l’arresto del giovane e diversi materiali posti sotto sequestro.

Il controllo che ha avviato l’indagine

Il fermo del veicolo è stato l’elemento scatenante dell’attività investigativa: la BMW, noleggiata e di grossa cilindrata, è stata ispezionata sul posto dai Carabinieri, che avevano motivi per approfondire l’identità del conducente già noto alle forze dell’ordine. Dal primo accertamento è emerso materiale che ha indotto gli operatori a procedere con una perquisizione più ampia. L’azione sul campo ha dimostrato come un routine check possa rivelarsi decisivo nel contrasto allo spaccio e ha sottolineato il ruolo preventivo dei controlli stradali.

Rinvenimenti nell’abitacolo

All’interno dell’abitacolo i militari hanno trovato diversi panetti di cocaina per un peso complessivo di circa 12 kg, oltre a più di 30.000 euro in contanti, tre telefoni cellulari di ultima generazione e varie chiavi di auto. Questi elementi sono stati ritenuti dagli investigatori indicatori di una attività organizzata di spaccio. La presenza contemporanea di ingenti quantitativi di sostanza e di somme di denaro ha reso necessario il sequestro immediato del materiale e l’accompagnamento dell’indagato in caserma per ulteriori accertamenti.

Perquisizione domiciliare e sequestri aggiuntivi

A seguito del ritrovamento nel veicolo, è stata eseguita una perquisizione domiciliare nell’abitazione del 23enne. Nei garage collegati all’abitazione i Carabinieri hanno individuato due auto in uso al giovane, entrambe sottoposte a sequestro. La misura cautelare sulla proprietà dei mezzi mira a impedire la dispersione di beni ritenuti funzionali all’attività illecita e a preservare prove utili alle indagini. L’arrestato è stato trasferito nel carcere di San Vittore, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Dettagli sul materiale sequestrato

Secondo una prima stima degli inquirenti, la sostanza sequestrata avrebbe potuto raggiungere un valore di mercato intorno ai 500.000 euro. Oltre alla cocaina e alla somma in contanti, gli investigatori hanno posto sotto controllo dispositivi elettronici e chiavi che potrebbero consentire di ricostruire rotte, contatti e modalità di approvvigionamento. La documentazione e gli esami tecnici sui telefoni e sugli altri dispositivi saranno strumenti centrali per confermare i sospetti e individuare eventuali complici.

Implicazioni investigative e prossimi passi

L’operazione condotta dalla Stazione di Buccinasco passa ora alla fase di approfondimento: le attività prevedono l’analisi forense dei dispositivi sequestrati, l’esame delle somme di denaro e il confronto con banche dati per risalire a eventuali reti di approvvigionamento. L’ipotesi di reato contestata è la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, che sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria competente. Le indagini potrebbero estendersi per verificare collegamenti sul territorio e responsabilità ulteriori.

Conseguenze locali e prevenzione

Il sequestro rappresenta un colpo significativo al mercato locale della droga e segnala l’efficacia dei controlli sul territorio. Per le comunità di Corsico e Buccinasco, interventi come questo diventano messaggi di deterrenza e di tutela della sicurezza pubblica. L’azione dei Carabinieri evidenzia come sinergie tra pattugliamenti e lavoro investigativo siano essenziali per contrastare fenomeni di criminalità organizzata legati al traffico di stupefacenti.