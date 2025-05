Rapper Luchitos arrestato a Milano per spaccio di droga

L'arresto del noto artista solleva interrogativi sulla sua vita privata e professionale.

Un arresto che sorprende il mondo della musica

Il rapper Luchitos, il cui vero nome è Lucas Cicoria Alencar, è stato arrestato a Milano martedì scorso, suscitando scalpore tra i suoi fan e nel panorama musicale italiano. Con oltre 27.000 follower su Instagram e milioni di stream su Spotify, Luchitos è un artista emergente, noto per il suo EP d’esordio “Capitale della droga”. Tuttavia, la sua carriera musicale è stata bruscamente interrotta da un’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dettagli dell’arresto

Le forze dell’ordine hanno fermato Luchitos in via San Giusto, nell’area di San Siro, mentre si trovava in compagnia di un amico. Durante il controllo, sono stati trovati in possesso di 507 grammi di hashish, 7 grammi di marijuana e 1.500 euro in contanti. Entrambi sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La Questura di Milano ha confermato che Luchitos aveva già precedenti specifici per reati simili, mentre il suo amico era alla sua prima esperienza con la giustizia.

Le conseguenze legali e la difesa

Il processo per direttissima si è svolto mercoledì mattina presso il Tribunale di Milano. Nonostante i pubblici ministeri avessero richiesto misure cautelari più severe, i giudici hanno optato per l’obbligo di firma, imponendo a Luchitos e al suo amico di presentarsi due volte a settimana presso il Commissariato di Polizia di Bonola. La difesa ha sostenuto che la droga rinvenuta fosse di proprietà dell’amico, cercando di dimostrare l’ignoranza del rapper riguardo ai fatti. Le indagini continueranno per chiarire le responsabilità di ciascuno.

Un artista in bilico tra successo e problemi legali

Questo arresto solleva interrogativi sulla vita di Luchitos, un artista che ha saputo conquistare il pubblico con la sua musica, ma che ora si trova a dover affrontare gravi accuse. I suoi testi, che parlano di una vita di eccessi e di sfide, assumono ora un significato diverso alla luce di quanto accaduto. La sua carriera potrebbe subire un duro colpo, e i fan si chiedono se riuscirà a superare questo momento difficile.