Grave incidente stradale a Milano: il bilancio è tragico

Un incidente mortale a Milano ha lasciato un giovane motociclista senza vita.

Milano, 6 novembre 2025 – Un incidente stradale avvenuto intorno alle 18:30 in via XX Settembre ha provocato la morte di un giovane motociclista di 26 anni. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Secondo quanto riferito da testimoni oculari, un’auto ha tamponato la moto, causando una violenta caduta. Il motociclista è deceduto sul posto. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente, ma per lui non c’era più nulla da fare.

AGGIORNAMENTO ORE 19:15 – La polizia stradale sta conducendo le indagini per determinare le responsabilità. “Stiamo raccogliendo testimonianze e verificando le immagini delle telecamere di sorveglianza,” ha dichiarato un portavoce delle forze dell’ordine.

L’incidente ha provocato disagi al traffico nella zona. Sul posto confermiamo che la viabilità è stata temporaneamente interrotta mentre le autorità effettuano i rilievi del caso.

Il bilancio di questa tragedia si aggiunge a una serie di incidenti stradali che hanno colpito la città in questo periodo. Gli appelli per una maggiore sicurezza stradale si intensificano.