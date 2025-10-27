Passaggio dall’ottimizzazione SEO all’AEO per affrontare la nuova era della ricerca

Il passaggio dall'ottimizzazione SEO tradizionale all'AEO è fondamentale per adattarsi ai nuovi motori di risposta.

Problema/scenario

Negli ultimi anni, i motori di ricerca hanno subito una trasformazione radicale. Il fenomeno dello zero-click search ha raggiunto percentuali elevate, con Google AI Mode che si attesta al 95% e ChatGPT tra il 78% e il 99%. Questo cambiamento ha portato a un crollo del CTR organico, con la posizione 1 che ha visto un decremento del 32%, mentre la posizione 2 ha registrato un calo del 39%. Aziende come Forbes e Daily Mail hanno subito riduzioni rispettive del -50% e -44% nel traffico, evidenziando l’impatto immediato di questa evoluzione.

Analisi tecnica

La transizione verso l’AEO (Answer Engine Optimization) richiede una comprensione tecnica approfondita dei foundation models e dei sistemi RAG (Retrieval-Augmented Generation). I motori di risposta come ChatGPT e Perplexity operano in modo diverso rispetto ai tradizionali motori di ricerca, impiegando meccanismi di grounding e citation patterns per la selezione delle fonti. In particolare, la scelta delle fonti nei motori di risposta è maggiormente orientata alla pertinenza rispetto alla semplice indicizzazione.

Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

Mappare il source landscape del settore.

del settore. Identificare 25-50 prompt chiave .

. Testare su ChatGPT , Claude , Perplexity e Google AI Mode .

, , e . Impostare Analytics (GA4 con regex per bot AI).

(GA4 con regex per bot AI). Milestone:baseline di citazioni rispetto ai competitor.

Fase 2 – Optimization & content strategy

Ristrutturazione dei contenuti per essere AI-friendly .

. Pubblicazione di contenuti freschi.

Presenza cross-platform (Wikipedia, Reddit, LinkedIn).

Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita.

Fase 3 – Assessment

Le metriche da tracciare includono la brand visibility , le citazioni del sito web , il traffico referral e il sentiment .

, le , il e il . I tool da utilizzare comprendono Profound , Ahrefs Brand Radar e Semrush AI toolkit .

, e . È fondamentale eseguire untesting manuale sistematico.

Fase 4 – Refinement

È necessaria un’iterazione mensile sui prompt chiave .

. Identificare nuovi competitor emergenti è cruciale.

Deve essere effettuato un aggiornamento dei contenuti non performanti.

Si consiglia di espandere su temi contraction.

Checklist operativa immediata

Implementare FAQ con schema markup in ogni pagina importante.

in ogni pagina importante. Strutturare H1/H2 in forma di domanda .

. Includere un riassunto di tre frasi all’inizio dell’articolo.

Verificare l’accessibilità senza JavaScript .

. Controllare il file robots.txt : non bloccare GPTBot , Claude-Web , PerplexityBot .

: non bloccare , , . Aggiornare il profilo LinkedIn utilizzando un linguaggio chiaro.

utilizzando un linguaggio chiaro. Pubblicare recensioni fresche su G2 e Capterra .

e . Pubblicare contenuti suMedium,LinkedIneSubstack.

Prospettive e urgenza

Le opportunità per i first movers si presentano come significative, mentre i rischi per coloro che rimandano le decisioni aumentano. L’evoluzione del settore della ricerca potrebbe portare all’adozione di modelli di business innovativi, come il Pay per Crawl di Cloudflare.