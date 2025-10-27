Passaggio dall’ottimizzazione SEO all’AEO per affrontare la nuova era della ricerca

Il passaggio dall'ottimizzazione SEO tradizionale all'AEO è fondamentale per adattarsi ai nuovi motori di risposta.
Argomenti trattati
Problema/scenario
Negli ultimi anni, i motori di ricerca hanno subito una trasformazione radicale. Il fenomeno dello zero-click search ha raggiunto percentuali elevate, con Google AI Mode che si attesta al 95% e ChatGPT tra il 78% e il 99%. Questo cambiamento ha portato a un crollo del CTR organico, con la posizione 1 che ha visto un decremento del 32%, mentre la posizione 2 ha registrato un calo del 39%. Aziende come Forbes e Daily Mail hanno subito riduzioni rispettive del -50% e -44% nel traffico, evidenziando l’impatto immediato di questa evoluzione.
Analisi tecnica
La transizione verso l’AEO (Answer Engine Optimization) richiede una comprensione tecnica approfondita dei foundation models e dei sistemi RAG (Retrieval-Augmented Generation). I motori di risposta come ChatGPT e Perplexity operano in modo diverso rispetto ai tradizionali motori di ricerca, impiegando meccanismi di grounding e citation patterns per la selezione delle fonti. In particolare, la scelta delle fonti nei motori di risposta è maggiormente orientata alla pertinenza rispetto alla semplice indicizzazione.
Framework operativo
Fase 1 – Discovery & foundation
- Mappare ilsource landscapedel settore.
- Identificare25-50 prompt chiave.
- Testare suChatGPT,Claude,PerplexityeGoogle AI Mode.
- ImpostareAnalytics(GA4 con regex per bot AI).
- Milestone:baseline di citazioni rispetto ai competitor.
Fase 2 – Optimization & content strategy
- Ristrutturazione dei contenuti per essereAI-friendly.
- Pubblicazione di contenuti freschi.
- Presenza cross-platform (Wikipedia, Reddit, LinkedIn).
- Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita.
Fase 3 – Assessment
- Le metriche da tracciare includono labrand visibility, lecitazioni del sito web, iltraffico referrale ilsentiment.
- I tool da utilizzare comprendonoProfound,Ahrefs Brand RadareSemrush AI toolkit.
- È fondamentale eseguire untesting manuale sistematico.
Fase 4 – Refinement
- È necessaria un’iterazione mensile suiprompt chiave.
- Identificare nuovi competitor emergenti è cruciale.
- Deve essere effettuato un aggiornamento dei contenuti non performanti.
- Si consiglia di espandere su temi contraction.
Checklist operativa immediata
- Implementare FAQ conschema markupin ogni pagina importante.
- Strutturare H1/H2 in forma didomanda.
- Includere un riassunto di tre frasi all’inizio dell’articolo.
- Verificare l’accessibilità senzaJavaScript.
- Controllare il filerobots.txt: non bloccareGPTBot,Claude-Web,PerplexityBot.
- Aggiornare il profiloLinkedInutilizzando un linguaggio chiaro.
- Pubblicare recensioni fresche suG2eCapterra.
- Pubblicare contenuti suMedium,LinkedIneSubstack.
Prospettive e urgenza
Le opportunità per i first movers si presentano come significative, mentre i rischi per coloro che rimandano le decisioni aumentano. L’evoluzione del settore della ricerca potrebbe portare all’adozione di modelli di business innovativi, come il Pay per Crawl di Cloudflare.