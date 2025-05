Un uomo armato di coltello ha minacciato il personale della Farmacia Comunale 1, fuggendo con 1.500 euro.

Un episodio inquietante a Buccinasco

Giovedì mattina, la tranquillità di Buccinasco è stata scossa da un episodio di violenza che ha lasciato i residenti e i commercianti in uno stato di allerta. Intorno alle 10.30, un uomo con il volto coperto e armato di coltello ha fatto irruzione nella Farmacia Comunale 1 di via Marzabotto, minacciando il personale e costringendolo a consegnare l’incasso di circa 1.500 euro. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha generato grande paura tra i presenti.

Un trend preoccupante di rapine

Questo è il terzo episodio di rapina che colpisce le farmacie di Buccinasco in pochi mesi. A marzo, la stessa farmacia era stata derubata durante la notte, mentre ad aprile un altro colpo armato era avvenuto alla Farmacia 2 di via Don Minzoni. La frequenza di questi eventi ha sollevato preoccupazioni tra i farmacisti e i residenti, che si sentono sempre più vulnerabili. Altri tentativi di furto notturni sono stati segnalati in diverse farmacie della zona, aumentando il senso di insicurezza.

Le indagini in corso

Le autorità locali stanno attualmente indagando sull’accaduto. I Carabinieri sono stati immediatamente allertati dai farmacisti e hanno già acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza e le testimonianze dei presenti. “Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine”, ha dichiarato un rappresentante del Comune, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori. La solidarietà dell’Amministrazione è stata espressa nei confronti del personale della farmacia e dei cittadini che hanno vissuto momenti di paura durante la rapina.

In un contesto di crescente insicurezza, è fondamentale che le forze dell’ordine intensifichino i controlli e le misure di prevenzione per proteggere i cittadini e i commercianti. La comunità di Buccinasco si unisce nel chiedere maggiore sicurezza e vigilanza per evitare che simili episodi possano ripetersi in futuro.