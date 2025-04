Un episodio inquietante solleva interrogativi sulla sicurezza dei lavoratori in sciopero.

Un episodio drammatico ai cancelli di Amazon

Un grave incidente ha scosso la sede di Amazon a Buccinasco, Milano, durante uno sciopero indetto dai lavoratori. Un dipendente, mentre manifestava pacificamente, è stato investito da un furgone, un evento che ha sollevato un’ondata di indignazione e preoccupazione. La FILT Cgil, il sindacato coinvolto, ha descritto l’accaduto come un atto intimidatorio inaccettabile, evidenziando un clima di tensione che aleggia attorno alle pratiche lavorative dell’azienda.

Le accuse del sindacato e la risposta delle aziende

Secondo il sindacato, l’incidente non è isolato, ma rappresenta il culmine di una serie di pressioni e intimidazioni che i lavoratori subirebbero da parte dell’azienda. “Questo episodio è il tragico risultato di un clima di tensione alimentato dalle aziende e dalla stessa Amazon”, ha dichiarato un rappresentante della FILT Cgil. La richiesta di un intervento immediato per garantire la sicurezza dei lavoratori è stata ribadita, invitando l’opinione pubblica a unirsi alla lotta per i diritti sul lavoro.

La posizione di Assoespressi

Dall’altra parte, Assoespressi, l’associazione delle aziende di consegna, ha respinto le accuse, affermando che non ci sono state pratiche di intimidazione durante lo sciopero. “Riteniamo che il diritto al lavoro e quello a scioperare debbano essere esercitati in condizioni di rispetto reciproco”, ha dichiarato un portavoce dell’associazione. Assoespressi ha anche espresso la disponibilità a collaborare con le autorità per chiarire la dinamica dell’incidente, sottolineando che non riconoscono la versione fornita dal sindacato.

Un clima di tensione crescente

Questo episodio mette in luce una questione più ampia riguardante la sicurezza e i diritti dei lavoratori in un contesto di crescente tensione tra aziende e dipendenti. Gli scioperi, che dovrebbero essere un mezzo per rivendicare diritti e migliorare le condizioni lavorative, si trasformano in eventi drammatici quando la sicurezza dei lavoratori è messa in discussione. È fondamentale che le aziende, come Amazon, garantiscano un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso, dove i diritti dei lavoratori siano tutelati e le intimidazioni siano bandite.