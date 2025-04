Rapina al supermercato a San Giuliano Milanese: arrestati i colpevoli

Due malviventi armati di pistola scacciacani hanno rapinato un supermercato a San Giuliano Milanese.

Un sabato di paura a San Giuliano Milanese

Sabato 12 aprile, il supermercato In’s di via Trieste a San Giuliano Milanese è stato teatro di una rapina a mano armata che ha lasciato i clienti e il personale in stato di shock. Poco prima della chiusura, due malviventi, con il volto coperto e armati di una pistola scacciacani, hanno minacciato la cassiera, costringendola a consegnare l’incasso della giornata, che ammontava a poche centinaia di euro.

La fuga e l’intervento delle forze dell’ordine

La fuga dei rapinatori è stata però di breve durata. Grazie alla prontezza d’azione dei Carabinieri della Tenenza di San Giuliano, i due uomini, entrambi italiani e già noti alle forze dell’ordine, sono stati rintracciati e arrestati in tempi record. Questo intervento tempestivo ha dimostrato l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità e garantire la sicurezza dei cittadini.

Le indagini e il recupero della refurtiva

Durante le perquisizioni effettuate nelle abitazioni dei malviventi, i Carabinieri hanno recuperato non solo gli indumenti utilizzati per la rapina, ma anche altri oggetti che hanno fornito elementi preziosi per le indagini. Questo episodio ha messo in luce l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità, fondamentale per mantenere alta la sicurezza in città.

Il sindaco di San Giuliano Milanese ha espresso gratitudine ai Carabinieri per la loro professionalità e rapidità nell’assicurare alla giustizia i responsabili della rapina. “La sicurezza è una priorità assoluta per la nostra amministrazione. San Giuliano è una città laboriosa, che non accetta la criminalità e che merita di vivere con serenità e fiducia nelle istituzioni!” ha dichiarato il sindaco, sottolineando l’importanza di un ambiente sicuro per tutti i cittadini.