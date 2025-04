La città affronta gravi danni a causa di forti venti e piogge, con interventi in corso.

Danni causati dal maltempo a Milano

Un’ondata di maltempo ha colpito Milano, causando danni significativi in tutta la città. Gli alberi caduti hanno danneggiato auto in sosta e bloccato i binari del tram, mentre cornicioni pericolanti e tetti staccati hanno sollevato preoccupazioni per la sicurezza pubblica. I vigili del fuoco hanno effettuato oltre 120 interventi nella notte, con altre richieste in attesa di essere gestite. La situazione è critica, con un bollettino aggiornato che evidenzia la necessità di un intervento tempestivo.

Attività dei vigili del fuoco e allerta meteo

Alle 7.30 di questa mattina, i vigili del fuoco hanno ricevuto 180 richieste di intervento, insieme a 97 chiamate di minore gravità. Per gestire l’emergenza, è stato attivato il centro operativo comunale di via Drago. Le autorità hanno emesso un’allerta meteo gialla, avvisando i cittadini di prestare attenzione in prossimità delle aree a rischio di esondazione dei fiumi Lambro e Seveso. È fondamentale evitare di sostare sotto gli alberi e di mettere in sicurezza oggetti sui balconi.

Situazione nei territori limitrofi

La situazione non è migliore nei territori limitrofi, dove il livello del fiume Po è aumentato di due metri e mezzo in sole 24 ore. Coldiretti ha segnalato campagne sommerse e risaie allagate a causa dell’esondazione del fiume Sesia. Gli agricoltori sono preoccupati per i danni alle colture e potrebbero dover riseminare i terreni allagati. Gli esperti avvertono che stiamo assistendo a una tropicalizzazione del clima, con eventi meteorologici estremi sempre più frequenti. Questo rappresenta una sfida significativa per il settore agricolo, che deve adattarsi a queste nuove condizioni.

Implicazioni per l’agricoltura e la viabilità

La chiusura della statale 596dir ‘Dei Cairoli’ al confine tra Piemonte e Lombardia è un ulteriore segnale delle conseguenze del maltempo. Anas ha comunicato che la viabilità alternativa è segnalata in loco, ma la situazione rimane complessa. Gli agricoltori, già provati da condizioni climatiche avverse, devono affrontare nuove sfide per garantire la sicurezza delle loro colture e la gestione delle risorse idriche. È necessario un impegno collettivo per affrontare i cambiamenti climatici e proteggere il settore agricolo.