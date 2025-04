Il Questore di Milano ordina la chiusura temporanea del Tropical Café per motivi di sicurezza.

Il provvedimento del Questore

Il Questore di Milano, Bruno Megale, ha deciso di sospendere la licenza del Tropical Café, un noto locale di via Ricciarelli 45, per un periodo di dieci giorni. Questa decisione è stata presa dopo una serie di controlli effettuati tra maggio 2024 e febbraio di quest’anno, che hanno messo in luce problematiche legate alla sicurezza e alla frequentazione di individui con precedenti penali. La misura si inserisce in un contesto più ampio di operazioni di prevenzione e controllo sui locali pubblici, mirate a garantire la sicurezza dei cittadini e il decoro dei quartieri milanesi.

Controlli e problematiche riscontrate

Durante i controlli, gli agenti della Polizia di Stato hanno identificato diversi clienti del Tropical Café con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, oltre a casi di spaccio di stupefacenti e irregolarità legate all’immigrazione. L’ultimo intervento, avvenuto a febbraio, ha visto la partecipazione del Commissariato Bonola, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e dell’Ispettorato del Lavoro. In quella occasione, su nove clienti identificati, due erano già noti alle forze dell’ordine, incluso un pluripregiudicato ricercato.

Un precedente allarmante

Non è la prima volta che il Tropical Café si trova al centro di polemiche legate alla sicurezza. Già nel 2013, il locale era stato costretto a chiudere per quindici giorni a causa di problematiche simili. Questo storico di irregolarità ha portato le autorità a prendere una posizione ferma, evidenziando una tolleranza zero verso situazioni che possono compromettere la sicurezza pubblica. La chiusura temporanea del Tropical Café rappresenta un chiaro messaggio da parte della Questura: la sicurezza dei cittadini è una priorità e le forze dell’ordine non esiteranno a intervenire quando necessario.