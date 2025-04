Un caso di maltrattamenti che mette in luce la vulnerabilità delle persone assistite.

Un caso di maltrattamenti inaccettabili

Il , la Polizia locale di Milano ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di un 58enne, accusato di maltrattamenti nei confronti di una donna di 63 anni, affetta da Alzheimer precoce e invalida al 100%. Questo episodio solleva interrogativi inquietanti sulla sicurezza delle persone vulnerabili e sull’importanza di monitorare le figure che si occupano della loro assistenza.

Le indagini e le prove raccolte

L’indagine è iniziata a settembre 2024, dopo una segnalazione dei Servizi sociali del Comune di Milano. La donna presentava lividi sul corpo, segni evidenti di percosse. Gli investigatori hanno identificato il badante come il responsabile delle violenze, avviando un’operazione di intercettazione ambientale per raccogliere prove. Le riprese audio-video hanno rivelato un quadro agghiacciante: schiaffi, insulti e umiliazioni quotidiane inflitte alla vittima, approfittando della sua incapacità di difendersi.

Il ruolo dell’amministratore di sostegno

Il badante, nominato amministratore di sostegno dalla giustizia, ha tradito la fiducia riposta in lui. Le sue azioni non solo hanno violato i diritti della donna, ma hanno anche messo in luce la necessità di una vigilanza più attenta su chi ha il compito di proteggere i più fragili. La misura cautelare è stata disposta per prevenire ulteriori abusi e garantire la sicurezza della vittima, che non era in grado di autotutelarsi.

La risposta delle autorità e la tutela delle vittime

Questo caso ha suscitato una forte reazione da parte delle autorità locali, che hanno sottolineato l’importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di maltrattamento. La Polizia locale ha dimostrato un impegno significativo nel monitorare e proteggere le persone vulnerabili, evidenziando la necessità di un sistema di supporto efficace per le vittime di abusi. La comunità è chiamata a rimanere vigile e a segnalare qualsiasi sospetto di maltrattamento, affinché simili episodi non si ripetano.