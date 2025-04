Un ciclista è stato travolto da un furgoncino a Melzo, intervento d'emergenza in codice rosso.

Un pomeriggio drammatico a Melzo

Nel primo pomeriggio di oggi, un grave incidente ha scosso la tranquillità di Melzo, quando un ciclista di 58 anni è stato investito da un furgoncino. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Colombo e la Sp13, in prossimità della rotonda, a pochi passi dall’area dedicata al Luna park in occasione della Fiera delle Palme, che aprirà i battenti domani. La gravità della situazione ha richiesto un intervento immediato da parte dei soccorsi, attivato in codice rosso.

Intervento d’emergenza e chiusura della strada

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava percorrendo via Colombo quando è stato travolto dal furgoncino. Il conducente del veicolo si è prontamente fermato per prestare soccorso e ha contattato i servizi di emergenza. Sul luogo dell’incidente sono giunti rapidamente un’ambulanza della Croce Bianca di Melzo e un elisoccorso, atterrato nell’aiuola di fronte all’oratorio in via San Rocco. Gli operatori sanitari hanno constatato le condizioni critiche del ciclista, che ha subito un violento impatto e ha perso molto sangue.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica

La Polizia Locale di Melzo è intervenuta per gestire la situazione e deviare il traffico sulla Sp13, chiudendo via Colombo in entrambi i sensi di marcia per garantire la sicurezza durante le operazioni di soccorso. Gli agenti stanno attualmente effettuando i rilievi necessari per comprendere l’esatta dinamica dell’incidente. Le condizioni del ciclista rimangono molto serie, e il suo trasporto d’urgenza al Pronto soccorso è stato effettuato con la massima priorità. La comunità di Melzo è in attesa di notizie sul suo stato di salute, mentre le autorità continuano a indagare sull’accaduto.