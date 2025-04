Un drammatico incidente stradale ha scosso Milano, richiamando l'attenzione sulla sicurezza stradale.

Un tragico incidente nel cuore di Milano

Questa mattina, Milano è stata teatro di un drammatico incidente che ha portato via una giovane vita. La vittima, una donna di 29 anni, originaria della Bolivia e cittadina di El Salvador, è stata travolta da una moto mentre attraversava la strada all’incrocio tra via Bazzi e viale Toscana. L’incidente è avvenuto poco dopo le 8.30, in un momento che sembrava essere come tanti altri nella frenesia della vita cittadina.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane stava attraversando la strada quando è stata colpita in pieno da un motociclista di 28 anni, che proveniva da viale Tibaldi. Il motociclista ha dichiarato di aver visto la donna solo all’ultimo momento, senza riuscire a evitarla. L’impatto è stato devastante, con la donna sbalzata per diversi metri. I soccorsi sono giunti rapidamente, ma nonostante gli sforzi, la giovane è stata dichiarata morta all’arrivo in ospedale.

Le conseguenze e le indagini in corso

Il motociclista, sebbene ferito in modo meno grave, è stato trasportato in codice giallo. Le autorità stanno ora indagando sull’incidente, raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area. L’incrocio in cui è avvenuto l’incidente è dotato di semafori, e gli agenti stanno cercando di chiarire la dinamica esatta dell’accaduto. Questo tragico evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale a Milano, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione e precauzioni per prevenire simili tragedie in futuro.