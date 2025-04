Scoperta un'organizzazione criminale legata al traffico di cocaina e hashish

Un’operazione di grande portata

La recente operazione condotta dalla Polizia di Stato di Milano ha portato all’arresto di cinque persone, accusate di far parte di un’associazione per delinquere dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Questo intervento, coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha rivelato un ampio traffico di cocaina, hashish e marijuana, coinvolgendo anche figure di spicco tra i vertici ultras milanisti.

Le indagini e i collegamenti con il mondo ultras

Le indagini, avviate in seguito a un agguato avvenuto nel 2019, hanno messo in luce una rete complessa di comunicazioni tra i membri dell’organizzazione. Attraverso l’analisi di piattaforme criptate, gli investigatori hanno potuto ricostruire i ruoli e le dinamiche interne del gruppo. Questo lavoro meticoloso ha portato a una serie di provvedimenti restrittivi, che si sommano a quelli già eseguiti in precedenza, colpendo anche il noto capo ultras Luca Lucci.

Il ruolo della tecnologia nelle indagini

La tecnologia ha giocato un ruolo cruciale in questa operazione. L’uso di comunicazioni criptate ha reso difficile il monitoraggio delle attività illecite, ma grazie all’impegno della Squadra Mobile di Milano e alla collaborazione con Eurojust ed Europol, è stato possibile ottenere informazioni vitali. L’analisi dei cellulari sequestrati ha rivelato ulteriori dettagli sulle operazioni di traffico di stupefacenti, dimostrando che l’organizzazione era ancora attiva e operativa.

Le conseguenze legali e sociali

Questa operazione non solo ha portato a importanti arresti, ma ha anche sollevato interrogativi sulla connessione tra il tifo organizzato e il crimine organizzato. La presenza di figure legate al mondo ultras in un contesto di traffico di droga evidenzia un problema più ampio che richiede attenzione e intervento. Le autorità stanno ora valutando ulteriori misure per prevenire il ripetersi di simili situazioni e garantire la sicurezza nella comunità.