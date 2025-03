Un incendio in un container a Pioltello ha richiesto l'intervento di Vigili del Fuoco e Carabinieri.

Un incendio preoccupante

Questa mattina, un incendio ha colpito un container nell’area di stoccaggio di Limito, frazione di Pioltello. L’episodio è avvenuto intorno alle 10, quando alcuni lavoratori hanno notato del fumo denso provenire da uno dei container. Preoccupati per la situazione, hanno immediatamente contattato il numero di emergenza 112, attivando così una risposta rapida da parte dei soccorsi.

Intervento dei Vigili del Fuoco

In pochi minuti, quattro mezzi dei Vigili del Fuoco, provenienti da Gorgonzola e Milano, sono giunti sul luogo dell’incendio, supportati dalla Polizia Locale di Pioltello Rodano e da un’ambulanza della Croce Bianca di Melzo. L’attenzione era alta, poiché si temeva la presenza di materiali pericolosi all’interno del container. I Carabinieri della Compagnia di Pioltello hanno prontamente chiuso al traffico il tratto di via Dante, garantendo la sicurezza della zona e prevenendo potenziali incidenti.

La gestione della situazione

Per garantire la sicurezza degli abitanti e delle aziende circostanti, sono stati allertati anche i volontari della Protezione Civile, pronti a intervenire in caso di evacuazione. Tuttavia, grazie alla professionalità e alla prontezza dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state domate in breve tempo, evitando il peggio. Non si sono registrati ulteriori rischi per la popolazione o per l’area circostante, e l’allerta è rientrata rapidamente.

Ripristino della normalità

Grazie all’efficace intervento dei soccorsi, la situazione è tornata alla normalità in tempi brevi. Il traffico è stato ripristinato poco dopo, consentendo ai cittadini di riprendere le loro attività quotidiane. Questo episodio ha messo in evidenza l’importanza di una risposta tempestiva e coordinata in situazioni di emergenza, dimostrando come la preparazione e la professionalità dei soccorsi possano fare la differenza.