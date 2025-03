Il 31 marzo, una mobilitazione collettiva per il diritto alla città e contro la svendita del patrimonio pubblico.

Uniti per la città pubblica

Il 31 marzo, Milano si prepara a vivere un’importante manifestazione che vedrà cittadini, comitati civici, associazioni e partiti unirsi davanti a Palazzo Marino. L’evento, che avrà inizio alle , rappresenta un momento cruciale di dissenso contro le scelte dell’amministrazione comunale, accusata di impoverire la città e i suoi residenti sia dal punto di vista sociale che ambientale. La protesta si concentra su temi caldi come il disegno di legge “Salva Milano” e la controversa svendita di San Siro, simboli di una gestione urbana che favorisce il capitale finanziario-immobiliare a scapito del bene comune.

La necessità di un cambiamento

È evidente che Milano ha bisogno di un cambiamento radicale nelle politiche amministrative. I cittadini chiedono scelte che mettano al centro la tutela dei beni pubblici, garantendo che gli investitori contribuiscano equamente al benessere della comunità. La manifestazione non è solo un atto di protesta, ma l’inizio di un percorso collettivo per riprendersi il diritto alla città pubblica. L’obiettivo è costruire un fronte ampio che, attraverso mobilitazioni e iniziative comuni, possa superare il “modello Milano” attuale, caratterizzato da distorsioni e problematiche emerse dalle inchieste sull’urbanistica.

Un fronte comune contro il sistema

La lotta per una Milano più giusta e sostenibile non può essere affidata esclusivamente a un cambio di amministrazione. È necessaria una mobilitazione attiva dei cittadini, che si uniscano per difendere i propri diritti e il patrimonio collettivo. I comitati e le associazioni promotrici della manifestazione, tra cui l’Associazione Parco Piazza D’armi-Le Giardiniere e il Comitato Referendum per San Siro, rappresentano una vasta gamma di interessi e preoccupazioni, tutte unite dalla volontà di proteggere la città e i suoi abitanti. La partecipazione di partiti come il Movimento 5 Stelle e il Partito Comunista Italiano testimonia l’ampiezza del consenso attorno a questa causa.