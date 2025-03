Un intervento rapido e coordinato ha permesso di salvare un cittadino di 70 anni a Milano.

Un intervento eroico in un momento critico

La vita di un settantenne è stata salvata grazie all’intervento tempestivo di quattro agenti della Polizia di Stato a Milano. Martedì 25 marzo, intorno alle 16.30, i poliziotti sono stati allertati per un’emergenza in viale delle Forze Armate, dove un uomo si era accasciato al suolo mentre si trovava seduto al tavolino di un bar. La prontezza della donna che ha assistito alla scena, che ha immediatamente chiamato i soccorsi e ha iniziato a prestare i primi aiuti, ha fatto la differenza.

Manovre salvavita in azione

All’arrivo degli agenti, la situazione era critica: l’uomo non presentava segni di vita, né respirava autonomamente. I poliziotti, formati per affrontare situazioni di emergenza, hanno iniziato a praticare il massaggio cardiaco, mantenendo una comunicazione costante con il personale del 118. Questo coordinamento è stato fondamentale per garantire che le manovre fossero eseguite correttamente e senza interruzioni.

Il recupero e il trasporto in ospedale

Con l’arrivo della seconda volante, i quattro agenti si sono alternati nelle manovre salvavita, mostrando un’eccezionale determinazione e professionalità. Dopo alcuni minuti di intenso lavoro, l’uomo ha iniziato a dare segni di ripresa, riprendendo a respirare e mostrando un battito cardiaco. Questo momento di svolta ha portato un sospiro di sollievo non solo ai poliziotti, ma anche a tutti coloro che assistevano alla scena. Una volta stabilizzato, il 70enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Humanitas di Rozzano per ulteriori accertamenti, dove il personale sanitario ha confermato la ripresa delle sue funzioni vitali.