Il Comune di Milano lancia un bando per reclutare agenti di polizia locale entro il 2025.

Il bando di concorso per agenti di polizia locale

Il Comune di Milano ha recentemente pubblicato un bando di concorso per reclutare nuovi agenti di polizia locale, un passo significativo nel piano di assunzioni che mira a raggiungere un organico di 3.350 vigili entro il 2025. Questa iniziativa è parte di un progetto più ampio per rafforzare e rinnovare il Corpo della Polizia locale, rispondendo così alle crescenti esigenze di sicurezza della città.

Requisiti e modalità di selezione

I candidati interessati devono avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e soddisfare alcuni requisiti fondamentali, tra cui la cittadinanza italiana e il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Le prove di selezione includeranno una prova scritta, una prova di efficienza fisica e una prova orale. Le prove scritte si svolgeranno in modalità digitale a partire dal 5 maggio, mentre le prove fisiche si terranno in presenza dal 4 giugno.

Incremento della sicurezza a Milano

Il Comandante della Polizia locale, Gianluca Mirabelli, ha sottolineato l’importanza di questo percorso di assunzioni, evidenziando come abbia già portato a un aumento significativo del numero di agenti in strada. Dallo scorso anno, sono state effettuate 828 assunzioni, portando l’organico da 2.795 a 3.092 agenti. Questo incremento ha permesso di raddoppiare le pattuglie notturne e di intensificare i controlli in alcune aree critiche della città.

Formazione e inserimento nel corpo

Una volta superate le prove di selezione, i nuovi agenti dovranno partecipare a un percorso formativo di tre mesi, che comprenderà attività in aula e sul campo. Questo programma è progettato per garantire che i nuovi assunti siano ben preparati ad affrontare le sfide quotidiane del loro lavoro, lavorando a stretto contatto con agenti più esperti. L’obiettivo è quello di garantire un servizio di alta qualità e una maggiore sicurezza per i cittadini milanesi.