Un'esplosione ha dato origine a un incendio che ha avvolto lo stabilimento di Lainate.

Un incendio di grandi proporzioni

Oggi, un maxi incendio ha colpito l’azienda Perfetti di Lainate, nota per la produzione di caramelle e gomme da masticare. Le fiamme sono divampate all’interno dello stabilimento, generando una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Le prime notizie indicano che l’incendio sarebbe stato preceduto da un’esplosione avvenuta in un magazzino interno, ma le cause esatte sono ancora sconosciute.

Intervento dei vigili del fuoco

Le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Rho e Lainate sono state prontamente mobilitate per affrontare l’emergenza. I pompieri stanno lavorando intensamente per domare le fiamme e limitare i danni. La situazione è critica, e le autorità locali stanno monitorando l’area per garantire la sicurezza dei residenti e dei lavoratori. Gli abitanti delle zone circostanti sono stati avvisati di rimanere in casa e di tenere le finestre chiuse per evitare l’inhalazione del fumo tossico.

Impatto sulla comunità e sull’azienda

L’incendio ha suscitato grande preoccupazione tra i cittadini di Lainate e delle città vicine. L’azienda Perfetti, che ha una lunga storia e una reputazione consolidata nel settore alimentare, si trova ora ad affrontare una crisi senza precedenti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sull’impatto che avrà sull’operatività dell’azienda. La comunità locale è in attesa di ulteriori aggiornamenti mentre i vigili del fuoco continuano le operazioni di spegnimento.