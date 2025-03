Quattro uomini coinvolti in un incidente stradale, traffico in tilt sulla sp40.

Un incidente che ha sconvolto la mattinata

Questa mattina, intorno alle 8, un grave incidente stradale ha avuto luogo lungo la sp40, nel tratto che va da Carpiano a Lacchiarella. Lo scontro ha coinvolto diversi veicoli, causando un notevole caos e lunghe code per gli automobilisti. Le autorità sono state immediatamente allertate e sono intervenute sul posto per gestire la situazione.

Le conseguenze dell’incidente

Quattro uomini, di età compresa tra i 27 e i 64 anni, sono rimasti coinvolti nell’incidente. Fortunatamente, nonostante le condizioni serie in cui versano, non sono in pericolo di vita. Gli equipaggi del 118 hanno prontamente inviato quattro ambulanze e un’automedica per prestare soccorso ai feriti. Dopo le prime cure sul posto, i feriti sono stati trasportati agli ospedali San Matteo di Pavia e Humanitas di Rozzano, tutti in codice giallo, per ricevere ulteriori trattamenti medici.

Traffico in tilt e intervento delle autorità

La situazione del traffico lungo la sp40 è rimasta critica per diverse ore a causa dell’incidente. I carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e i vigili del fuoco sono stati allertati per gestire la viabilità e garantire la sicurezza degli automobilisti. I rallentamenti si sono protratti anche dopo la rimozione dei veicoli coinvolti, creando disagi a chi si trovava in transito. Gli automobilisti sono stati invitati a prestare attenzione e a seguire le indicazioni delle forze dell’ordine per evitare ulteriori complicazioni.