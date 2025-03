Un'indagine della Guardia di finanza rivela frodi fiscali e violazioni della sicurezza sul lavoro in aziende cinesi.

Il fenomeno delle ditte cinesi e le frodi fiscali

Negli ultimi anni, l’Italia ha visto un aumento preoccupante di ditte cinesi che operano nel settore della lavorazione e confezionamento di abbigliamento. Queste aziende, spesso costituite da poco, si sono rivelate un terreno fertile per frodi fiscali e violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. Recentemente, la Guardia di finanza del Comando Provinciale di Varese ha condotto un’operazione che ha portato alla scoperta di una ditta individuale priva delle basilari misure di igiene e sicurezza, con conseguente richiesta di cessazione della Partita IVA.

Controlli e irregolarità riscontrate

Durante i controlli, i finanzieri hanno identificato i lavoratori cinesi presenti nell’opificio e hanno verificato le autorizzazioni necessarie per l’attività. È emerso che la ditta controllata era subentrata in tutto e per tutto in un’altra azienda, anch’essa di proprietà cinese, già gravata da debiti fiscali. Questo schema di frode ha permesso ai titolari di eludere il pagamento delle imposte e di sfruttare le agevolazioni per le nuove Partite IVA. La situazione è aggravata dalla presenza di lavoratori fittizi, scelti per coprire i veri proprietari e privi di diritti lavorativi.

Il ciclo di apertura e chiusura delle imprese

Il meccanismo di “apri e chiudi” consente a queste aziende di ottenere vantaggi fiscali illeciti senza affrontare conseguenze legali. Una volta che l’attività è operativa, viene chiusa o abbandonata, e i lavoratori iniziali possono essere sostituiti con nuovi prestanomi. Questo ciclo rende difficile per le autorità rintracciare i responsabili delle frodi. Le aziende coinvolte possono anche recuperare IVA o ottenere rimborsi su transazioni fittizie, accumulando debiti e chiudendo prima che le autorità possano intervenire.

Il ruolo della Guardia di finanza

Le operazioni della Guardia di finanza si inseriscono in un contesto più ampio di repressione delle violazioni fiscali e di tutela della sicurezza sul lavoro. L’obiettivo è contrastare il fenomeno delle ditte che operano per brevi periodi senza rispettare gli obblighi fiscali e giuslavorativi. La lotta contro queste frodi è fondamentale per garantire un mercato equo e sicuro, proteggendo i diritti dei lavoratori e assicurando che le aziende rispettino le normative vigenti.