Un incendio doloso ha colpito il Mercato Ortofrutticolo di Milano, causando ingenti danni ma senza feriti.

Un evento drammatico al Mercato Ortofrutticolo

La scorsa notte, un vasto incendio ha colpito il Mercato Ortofrutticolo di Milano, causando danni ingenti a tre capannoni e provocando crolli parziali delle coperture. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo e professionale dei Vigili del Fuoco, non si sono registrati feriti. Le fiamme, che si sono sviluppate in un’area di stoccaggio di un’impresa ortofrutticola, hanno interessato oltre 2.500 metri quadrati, ma sono state contenute prima che potessero propagarsi all’adiacente area dei distributori di carburanti.

Intervento dei Vigili del Fuoco

Le operazioni di spegnimento hanno visto l’impiego di quindici squadre di pompieri, che hanno lavorato instancabilmente per contenere le fiamme e ridurre la nube di fumi e detriti. Inoltre, il personale del Nucleo Nbcr ha monitorato l’area per garantire la sicurezza pubblica. Nonostante i danni materiali siano consistenti, non si segnalano rischi per la salute pubblica, anche se gli accertamenti per rilevare eventuali inquinanti tossici sono ancora in corso.

Indagini sull’origine dell’incendio

Le indagini hanno rivelato che l’incendio è stato di origine dolosa. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un uomo di origine straniera mentre dava fuoco a una catasta di bancali di legno. L’autore, che ha utilizzato un liquido infiammabile, è stato visto mentre spostava i bancali con un carrello elevatore. Le motivazioni dietro questo gesto rimangono ancora sconosciute, ma il Nucleo investigativo antincendio ha già avviato le indagini in collaborazione con la Procura di Milano.