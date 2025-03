Numerosi incidenti stradali a Milano nella notte tra sabato e domenica, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Una notte di emergenze a Milano

La notte tra sabato e domenica ha visto Milano teatro di una serie di incidenti stradali che hanno richiesto l’intervento tempestivo del 118. Diverse persone sono state coinvolte in questi eventi, ma fortunatamente nessuno è in pericolo di vita. Gli incidenti, avvenuti a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro, hanno messo a dura prova i soccorritori, che hanno dovuto gestire situazioni di emergenza in rapida successione.

Investimenti in viale Monte Nero

Il primo incidente si è verificato intorno alle 2 di notte in viale Monte Nero, nei pressi di Porta Romana. Due pedoni, per cause ancora da accertare, sono stati investiti da un veicolo. I soccorritori dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) hanno prontamente trasportato i feriti al Policlinico e al Fatebenefratelli in codice verde. Si tratta di due uomini di 23 anni e una ragazza di 22, tutti con traumi ma senza gravi conseguenze. La polizia locale è intervenuta per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire le responsabilità.

Collisione in viale Toscana

Poco dopo, un altro incidente ha avuto luogo in viale Toscana, nella zona Bocconi. Qui, uno schianto tra auto ha coinvolto tre donne di età compresa tra i 38 e i 46 anni. Anche in questo caso, le ferite sono state trasportate al Policlinico e al Fatebenefratelli, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Le autorità stanno indagando sulle cause che hanno portato a questo sinistro, cercando di capire se ci siano stati fattori di distrazione o violazioni del codice della strada.

Incidenti in tangenziale Est

Un’ora più tardi, un altro scontro tra vetture si è verificato in tangenziale Est, nel tratto compreso tra le uscite di Rubattino e Linate Forlanini. Quattro uomini, due di 28 anni e due di 29, sono stati coinvolti nell’incidente. Anche in questo caso, il 118 è intervenuto per stabilizzare i feriti prima di trasportarli in ospedale. La situazione è stata gestita con efficienza, dimostrando la prontezza dei soccorritori milanesi di fronte a emergenze multiple.