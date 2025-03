Un episodio di violenza che ha scosso la linea gialla della metropolitana milanese

Un episodio di violenza in metropolitana

Nel pomeriggio di domenica, intorno alle 16, la fermata Duomo della linea gialla della metropolitana milanese è stata teatro di un’aggressione che ha coinvolto due donne. L’episodio, avvenuto in un luogo affollato e centrale della città, ha attirato l’attenzione di passanti e pendolari, creando un clima di preoccupazione e curiosità. Le prime informazioni indicano che la lite sarebbe scoppiata per motivi ancora da chiarire tra una 24enne e una 33enne, ma non è chiaro se altre persone siano state coinvolte nella disputa.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Il 118 è intervenuto prontamente sulla scena per prestare soccorso alla donna che ha subito l’aggressione. Trasportata all’ospedale Mangiagalli per accertamenti, le sue condizioni sono state giudicate discrete e non ha riportato ferite gravi. Questo aspetto ha rassicurato i presenti, che temevano potesse trattarsi di un episodio più serio. La rapidità dell’intervento dei sanitari ha contribuito a contenere la situazione, evitando ulteriori escalation di violenza.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Oltre ai sanitari, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e il personale di Atm per raccogliere testimonianze e chiarire la dinamica dei fatti. Le indagini sono ancora in corso e si cerca di comprendere le motivazioni che hanno portato a questo scontro. La sicurezza nelle stazioni della metropolitana è un tema di grande rilevanza per i cittadini e le autorità, e episodi come questo sollevano interrogativi sulla necessità di un maggiore controllo e prevenzione.