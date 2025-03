Un caso di violenza che ha scosso la comunità milanese, con un arresto tempestivo.

Il drammatico episodio di violenza

Un episodio di violenza sessuale ha scosso Milano lo scorso dicembre, quando una giovane di 18 anni ha subito un’aggressione da parte di un fattorino. La ragazza, dopo aver ordinato una pizza, si è trovata di fronte a un uomo di 25 anni, cittadino pachistano, che ha approfittato della situazione per tentare di baciarla e palparla in modo inappropriato. Questo caso ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle consegne a domicilio e sulla protezione delle donne.

La denuncia e l’intervento delle autorità

Dopo l’aggressione, la giovane è riuscita a liberarsi e a contattare il numero di emergenza 112. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, rassicurando la vittima e avviando un’indagine. Gli agenti del commissariato Sempione hanno lavorato per ricostruire i fatti, raccogliendo testimonianze e prove documentali. Grazie a un’accurata indagine, sono riusciti a identificare il presunto aggressore, rintracciandolo attraverso la società di delivery.

Arresto e conseguenze legali

Il 25enne è stato arrestato mercoledì 19 marzo, durante una consegna, grazie a un’operazione coordinata dalle forze dell’ordine. L’uomo è stato bloccato in zona San Siro, mentre si trovava in servizio. Questo arresto rappresenta un passo importante nella lotta contro la violenza di genere e dimostra l’impegno delle autorità nel garantire la sicurezza dei cittadini. La giovane vittima ha trovato il coraggio di denunciare l’accaduto, contribuendo così a far emergere un problema che spesso rimane nell’ombra.