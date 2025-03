Un'operazione dei carabinieri ha portato all'arresto di quattro presunti rapinatori dopo un colpo audace.

Un colpo audace in sala scommesse

Il 6 marzo scorso, la tranquillità di Pessano con Bornago è stata infranta da un audace colpo di rapina che ha lasciato i clienti e i dipendenti di una sala scommesse in uno stato di terrore. Due uomini, armati e mascherati, hanno fatto irruzione nel locale, minacciando chiunque si trovasse all’interno. Con una pistola puntata e un martello in mano, hanno intimato a tutti di rimanere fermi, mentre il complice distruggeva la vetrina della cassa. In pochi secondi, i rapinatori sono riusciti a fuggire con un bottino di circa 5mila euro.

Le indagini e gli arresti

Dopo il colpo, i carabinieri della compagnia di Rho hanno avviato un’indagine lampo. Grazie a testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, sono riusciti a risalire all’identità dei quattro uomini coinvolti. Gli arresti sono avvenuti in diverse località, tra cui Pogliano Milanese e Nerviano. Durante le operazioni, i militari hanno sequestrato contanti, vestiti simili a quelli indossati dai rapinatori e strumenti utilizzati durante il colpo, come una pistola scacciacani e un martello rotto.

Un’operazione efficace dei carabinieri

Il blitz dei carabinieri ha dimostrato l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità. Gli arrestati, tutti italiani, sono stati portati nel carcere di San Vittore e sono attualmente in custodia cautelare. Le indagini proseguono per accertare eventuali complici e per ricostruire l’intera dinamica della rapina. Questo episodio mette in luce non solo il coraggio dei malviventi, ma anche la prontezza delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini.