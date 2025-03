Il Pontefice mostra segni di miglioramento, ma la riabilitazione è fondamentale.

Stato di salute del Papa: i recenti aggiornamenti

Negli ultimi giorni, la salute di Papa Francesco ha mostrato piccoli miglioramenti grazie alla fisioterapia motoria e respiratoria. Ricoverato dal 14 febbraio all’ospedale Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale, il Pontefice ha ricevuto notizie rassicuranti dalla sala stampa del Vaticano. Le sue condizioni sono state definite “stabili”, e ha potuto dedicarsi a momenti di lavoro e preghiera, nonostante le sfide legate alla sua salute.

La gestione della ventilazione e dell’ossigeno

Un aspetto cruciale del suo recupero è la gestione della ventilazione meccanica. Recentemente, è stata sospesa la ventilazione non invasiva, sostituita da un’ossigenazione ad alti flussi. Questo cambiamento ha permesso al Papa di ridurre gradualmente l’ossigeno, passando a una somministrazione più leggera tramite naselli. Tuttavia, questa transizione richiede un attento monitoraggio, poiché il Pontefice deve adattare la sua capacità di parlare con un diverso dosaggio di aria.

Il supporto dei medici e le prospettive future

Il cardinale Victor Manuel Fernandez ha fornito ulteriori dettagli sulla situazione del Papa, affermando che i medici non hanno ancora stabilito una tempistica per le dimissioni. La priorità è garantire che il Pontefice sia completamente pronto prima di tornare alle sue funzioni. Fernandez ha sottolineato l’importanza della riabilitazione, poiché l’ossigeno ad alti flussi può causare secchezza e richiede un processo di riapprendimento della parola. Nonostante le difficoltà, l’umore del Papa rimane buono, e la sua determinazione a continuare il suo ministero è evidente.

Un futuro incerto ma promettente

Il cardinale ha anche parlato della volontà del Papa di non rinunciare al soglio di Pietro, nonostante le sue attuali condizioni. La sua vita, come ha affermato Fernandez, dovrà cambiare, ma il Pontefice è un uomo di sorprese e la sua resilienza potrebbe portare a nuovi sviluppi significativi per la Chiesa. La comunità cattolica attende con ansia ulteriori aggiornamenti, sperando in un rapido e completo recupero del Santo Padre.