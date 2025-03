Il Questore di Milano sospende le licenze di due locali per episodi di violenza e degrado.

Interventi delle Forze dell’Ordine a Milano

Negli ultimi mesi, Milano ha visto un aumento degli interventi delle Forze dell’Ordine nei confronti di locali pubblici che hanno registrato episodi di violenza. In particolare, due esercizi, “The Circle” e “Las Canastas”, sono stati al centro di provvedimenti severi da parte del Questore Bruno Megale. Questi locali, situati rispettivamente in via Stendhal e via Padova, hanno dovuto affrontare la sospensione della loro licenza per un periodo di 15 giorni, a causa di ripetuti episodi di violenza che hanno sollevato preoccupazioni tra i residenti e le autorità.

La decisione del Questore

La sospensione della licenza è stata notificata agli esercenti in seguito a un’attenta analisi della situazione. Gli agenti del Commissariato Porta Genova hanno agito in risposta a segnalazioni di violenza e degrado che hanno caratterizzato questi locali. “The Circle” ha subito la sospensione a partire da maggio 2024, mentre “Las Canastas” ha visto il suo provvedimento attivato da agosto 2024. Questi interventi sono parte di una strategia più ampia per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative vigenti.

Le segnalazioni dei residenti

Negli ultimi tre anni, i residenti delle zone circostanti hanno presentato numerosi esposti riguardanti i problemi legati a questi locali. Le lamentele hanno riguardato non solo la violenza, ma anche il disturbo della quiete pubblica e una crescente sensazione di insicurezza nel quartiere. La situazione ha portato le autorità a prendere misure drastiche per ripristinare la legalità e la sicurezza, evidenziando l’importanza di un controllo attivo del territorio.

Un impegno per la sicurezza

Questi provvedimenti non sono solo una risposta a episodi isolati, ma rappresentano un impegno costante delle autorità milanesi per garantire un ambiente sicuro per tutti i cittadini. La sospensione delle licenze è un chiaro segnale che le Forze dell’Ordine non tollereranno comportamenti che minacciano la sicurezza pubblica. La collaborazione tra residenti e autorità è fondamentale per affrontare e risolvere le problematiche legate alla criminalità nei locali pubblici.