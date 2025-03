La polizia locale di Milano smaschera un ladro e scopre una serra di marijuana in un bar di Monza.

Il furto dell’attrezzatura fotografica

Il 17 febbraio, un fotografo ha subito un furto in pieno giorno a Milano. Dopo aver parcheggiato la sua auto in via Pirelli, si è recato in un bar per un caffè con un amico. Purtroppo, i ladri hanno approfittato della sua assenza per forzare il bagagliaio e rubare attrezzature fotografiche del valore di circa 4mila euro. La vittima, sconvolta dall’accaduto, ha deciso di utilizzare i social media per denunciare il furto, sperando di ricevere informazioni utili.

La scoperta dell’annuncio di vendita

Dopo alcune settimane, il fotografo ha ricevuto una segnalazione riguardo un annuncio di vendita di attrezzature fotografiche simili a quelle rubate. Gli investigatori della polizia locale di Milano hanno avviato un’indagine, contattando il venditore, un uomo di 54 anni, per ottenere ulteriori fotografie degli oggetti in vendita. Questo ha portato gli agenti a scoprire che il venditore operava da un bar pasticceria a Monza, dove si sono recati per ulteriori accertamenti.

La scoperta della serra di marijuana

Durante la perquisizione del bar, gli agenti hanno trovato non solo l’attrezzatura rubata, ma anche una serra di marijuana allestita nella taverna del locale. Oltre alle piante di marijuana, sono stati rinvenuti materiali da giardinaggio e un diario che documentava il raccolto e i guadagni previsti per il 2024. La situazione è rapidamente degenerata, portando a una perquisizione dell’abitazione del sospettato, dove sono stati trovati 400 grammi di stupefacenti, tra cui marijuana, hashish e cocaina. L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Monza, mentre l’attrezzatura rubata è stata restituita al legittimo proprietario.