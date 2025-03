La famiglia e gli amici cercano risposte dopo giorni di silenzio e preoccupazione.

Il mistero della scomparsa di Nicola

Nicola Yuri Bruzzano, un ragazzo di 17 anni, è scomparso nel nulla l’11 marzo, lasciando la sua famiglia e la comunità in uno stato di profonda preoccupazione. Le ultime immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano Nicola che si allontana da solo dalla scuola, ma da quel momento non ci sono state più tracce di lui. Il suo telefono risulta spento dalle 8.30 di quel giorno, alimentando il mistero sulla sua scomparsa.

Appelli e ricerche in corso

La famiglia e gli amici di Nicola hanno lanciato appelli disperati, chiedendo a chiunque possa averlo visto di farsi avanti. Le ricerche si sono estese anche alla Liguria, dove la famiglia Bruzzano trascorre le estati. La madre di Nicola ha espresso la speranza che il ragazzo possa essersi rifugiato in un luogo a lui familiare, come Ventimiglia. Nonostante gli sforzi, il silenzio continua a regnare, e la comunità è in attesa di notizie.

Un ragazzo timido e riservato

Nicola è descritto come un giovane timido e riservato, tanto da non avere nemmeno un profilo sui social media, a differenza dei suoi coetanei. La denuncia di scomparsa è stata sporta ai carabinieri, ma la famiglia sottolinea che non ci sono motivi apparenti per cui il ragazzo avrebbe dovuto allontanarsi da casa. Gli insegnanti e i compagni di scuola non lo hanno mai visto entrare a casa dopo la scuola, rendendo la situazione ancora più inquietante.

Il supporto della comunità

La scomparsa di Nicola ha attirato l’attenzione dei media e delle associazioni che si occupano di persone scomparse. La storia è stata condivisa anche nella trasmissione Rai ‘Chi l’ha visto?’, dove lo zio ha lanciato un appello toccante al nipote, esprimendo il desiderio di riabbracciarlo e rassicurandolo che la famiglia è pronta ad accoglierlo a braccia aperte. Domenica scorsa, il liceo ha organizzato una marcia per sensibilizzare l’opinione pubblica e mantenere viva l’attenzione sulla scomparsa del giovane.