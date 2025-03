Il 21 marzo si svolgerà uno sciopero dei mezzi pubblici a Milano, ecco i dettagli.

Il contesto dello sciopero

Il 21 marzo si preannuncia una giornata di mobilitazione per i mezzi pubblici a Milano. Le organizzazioni sindacali hanno confermato la loro partecipazione a questo sciopero, che si inserisce in un contesto di tensione e richieste di miglioramenti nel settore del trasporto pubblico locale. La decisione di scioperare è stata presa in seguito a una serie di incontri con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove sono emerse questioni irrisolte riguardanti il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli autoferrotranvieri.

Le ragioni della mobilitazione

Le sigle sindacali, tra cui Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, hanno espresso la necessità di garantire migliori condizioni di lavoro per gli operatori del settore. Tra le richieste principali ci sono l’aumento delle retribuzioni e la garanzia di una maggiore sicurezza sul posto di lavoro. Inoltre, è fondamentale per i sindacati che venga assicurata una qualità del servizio adeguata per gli utenti, in modo da migliorare l’esperienza di viaggio per i cittadini milanesi.

Le conseguenze per i cittadini

Il giorno dello sciopero, i mezzi pubblici di Milano, inclusi metro, bus e tram, potrebbero subire ritardi e cancellazioni. È importante che i cittadini si preparino a possibili disagi e pianifichino i loro spostamenti in anticipo. Le organizzazioni sindacali hanno già avvisato che, nonostante la revoca di un altro sciopero previsto per il 1 aprile, la mobilitazione del 21 marzo rimane confermata. Pertanto, è consigliabile seguire gli aggiornamenti sui servizi di trasporto pubblico e considerare alternative per gli spostamenti.