Un rogo notturno ha ridotto in cenere tre magazzini senza feriti

Un incendio di grandi proporzioni

La notte scorsa, un incendio di vaste dimensioni ha colpito il mercato ortofrutticolo di Milano, situato in via Cesare Lombroso. Le fiamme, che sono divampate intorno all’1 di notte, hanno distrutto tre magazzini, causando danni materiali ingenti. Fortunatamente, non ci sono stati feriti o intossicati, ma la paura tra i lavoratori è palpabile.

Testimonianze dei lavoratori

Un lavoratore, che ha preferito rimanere anonimo, ha raccontato a MilanoToday di aver vissuto momenti di panico. “Stavo prendendo un caffè con alcuni colleghi quando un altro compagno è venuto da noi urlando ‘incendio, incendio. Andiamo via da qui’. E siamo scappati”, ha dichiarato. Questo magazzino, noto come ‘Orto di Jack’, era parte di un team di quasi cento persone che forniscono frutta e verdura a ristoranti di Milano e dell’hinterland. La paura di rimanere senza lavoro è ora una realtà per molti di loro.

Le cause del rogo e le indagini in corso

Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute e le autorità stanno conducendo indagini approfondite per determinare l’origine delle fiamme. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente, hanno lavorato per ore per domare il rogo, che ha continuato a divampare fino alle prime luci dell’alba. Le immagini del disastro mostrano una scena desolante, con i magazzini ridotti in cenere e i resti di ciò che era un attivo centro di distribuzione di prodotti freschi.

Impatto sull’economia locale

Questo evento ha un impatto significativo sull’economia locale, poiché il mercato ortofrutticolo di Milano è un punto di riferimento per la fornitura di prodotti freschi. La chiusura temporanea della struttura potrebbe influenzare la disponibilità di frutta e verdura nella città, con ripercussioni sui ristoranti e sui consumatori. Le autorità locali stanno già valutando misure per supportare i lavoratori e le aziende colpite da questa tragedia.