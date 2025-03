La polizia scopre un traffico di droga in pieno centro a Milano con due giovani spacciatrici.

Un’operazione della polizia a Milano

Milano, una delle città più vivaci d’Europa, è stata teatro di un’operazione della polizia che ha portato all’arresto di due giovani donne, di 21 e 24 anni, accusate di spaccio di droga. Le ragazze, incensurate e disoccupate, sono state notate mentre circolavano a bordo di una Fiat Panda, un’auto risultata poi presa a noleggio. Questo episodio mette in luce un fenomeno preoccupante che coinvolge sempre più giovani nel traffico di sostanze stupefacenti.

Il modus operandi delle spacciatrici

Le due amiche sono state osservate mentre si fermavano in via Nirone, attivando le quattro frecce. Poco dopo, una donna si è avvicinata all’auto e, dopo un breve scambio, è andata via. La polizia, insospettita, ha fermato la donna, trovandola in possesso di una dose di cocaina. La donna ha confermato di aver acquistato la sostanza dalle due ragazze, avviando così un’indagine più approfondita.

La scoperta della droga

Le due giovani sono state fermate poco dopo da una pattuglia della Squadra Mobile. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato un sacchetto con 13 involucri di cocaina nascosto sotto una felpa sul tappetino dell’auto, dal lato passeggeri. Ma non è finita qui: all’interno del veicolo sono stati rinvenuti anche altri sacchetti contenenti ulteriori dosi di droga, per un totale di 36 involucri. Inoltre, alla ventiquattrenne sono stati trovati 540 euro in banconote di piccolo taglio, un chiaro segnale dell’attività illecita in corso.

Le conseguenze legali

Entrambe le ragazze sono state arrestate e portate in custodia. Questo episodio evidenzia non solo il problema dello spaccio di droga a Milano, ma anche come sempre più giovani si trovino coinvolti in attività criminali. La polizia continua a monitorare la situazione, con l’obiettivo di contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e garantire la sicurezza dei cittadini. La lotta contro la droga è una priorità per le forze dell’ordine, che si impegnano a smantellare reti di spaccio e a prevenire l’uso di sostanze pericolose tra i giovani.