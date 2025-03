Due locali milanesi chiusi per due settimane a causa di violenze e risse frequenti.

Due noti locali di Milano, The Circle e Las Canastas, sono stati temporaneamente chiusi dal questore Bruno Megale a seguito di ripetuti episodi di violenza. Questa decisione, che prevede una sospensione della licenza di due settimane, si inserisce in un contesto di crescente attenzione da parte delle forze dell’ordine nei confronti della sicurezza pubblica e della lotta alla criminalità.

Interventi delle forze dell’ordine

La polizia di Stato ha intensificato i controlli nei locali pubblici milanesi, in particolare dopo che sono stati registrati diversi eventi violenti all’interno di The Circle. Solo nell’ultimo anno, gli agenti sono intervenuti più volte per sedare risse tra clienti, alcune delle quali hanno portato a ferimenti. Ad esempio, a maggio 2024, un uomo ha aggredito due clienti, fuggendo poi in auto e travolgendo uno di loro. Questi eventi hanno sollevato preoccupazioni tra i residenti e le autorità locali.

Situazione di degrado e violazioni

La chiusura di Las Canastas è stata motivata da un numero crescente di interventi delle forze dell’ordine, che hanno evidenziato una situazione di degrado e violenza. A gennaio 2025, i carabinieri hanno identificato 19 persone all’interno del locale, di cui quattro senza contratto di lavoro. Inoltre, sono state scoperte violazioni penali, come l’occupazione di spazi non autorizzati per il riposo di lavoratori e la presenza di sostanze stupefacenti. Questi episodi hanno contribuito a un clima di insicurezza nella zona, con residenti che hanno presentato esposti per disturbo della quiete pubblica.

La risposta delle autorità locali

La decisione di sospendere le licenze di The Circle e Las Canastas rappresenta un passo significativo da parte delle autorità locali per affrontare la crescente preoccupazione riguardo alla sicurezza pubblica. La polizia di Stato, insieme ai carabinieri, sta lavorando attivamente per monitorare e controllare i locali notturni, cercando di prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire un ambiente più sicuro per i cittadini. La situazione attuale mette in luce la necessità di un’azione concertata per migliorare la sicurezza e la qualità della vita nelle aree urbane.