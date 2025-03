Fabrizio Duca, un idraulico di 36 anni, muore in un tragico scontro con un camion.

Un pomeriggio tragico a Cisano Bergamasco

Mercoledì pomeriggio, un drammatico incidente ha scosso la comunità di Cisano Bergamasco. Fabrizio Duca, un idraulico di 36 anni, ha perso la vita in uno scontro frontale con un camion lungo la statale 639. L’incidente è avvenuto poco prima delle 16, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari e amici. La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di dolore e incredulità tra coloro che lo conoscevano.

Interventi di emergenza e dinamica dell’incidente

Immediatamente dopo l’incidente, sul luogo sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118, che ha mobilitato anche un elisoccorso. Purtroppo, per Fabrizio non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso sul posto. Il camionista coinvolto, un uomo di 41 anni, è stato soccorso ma non ha necessitato di essere trasportato in ospedale. La polizia stradale di Treviglio e i carabinieri della compagnia di Zogno stanno attualmente indagando sulla dinamica dell’incidente, cercando di chiarire le cause che hanno portato a questa tragedia.

Ricordi e tributi a Fabrizio Duca

Fabrizio Duca è stato ricordato con affetto dall’ex sindaco di Cisano, Andrea Previtali, che ha condiviso un toccante messaggio sui social media. “Morire a 36 anni è un colpo devastante. Ogni volta che ci incontravamo, il tuo sorriso e la tua spensieratezza illuminavano la giornata. Sei sempre stato pronto ad aiutare, e la tua generosità mancherà a tutti noi”, ha scritto Previtali, esprimendo le sue condoglianze alla famiglia e agli amici di Fabrizio. La comunità si stringe attorno ai suoi cari, unita nel dolore per la perdita di un giovane che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi lo ha conosciuto.