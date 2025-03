Due incidenti stradali a Buccinasco hanno coinvolto diverse persone, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Incidente in via Greppi: un tamponamento tra auto

Questa mattina, intorno alle 11.30, si è verificato un incidente stradale in via Greppi, a Buccinasco. Un’auto ha tamponato un’altra vettura di fronte al Centro civico di via Marzabotto, causando un immediato intervento delle ambulanze. Tre persone sono rimaste coinvolte: un giovane di 22 anni e due donne di 30 e 60 anni. Fortunatamente, le loro condizioni non sono risultate gravi, e sono state trasportate negli ospedali San Carlo e San Paolo per accertamenti. La polizia locale è intervenuta per garantire la sicurezza dell’area e gestire il traffico congestionato a causa dell’incidente.

Un secondo incidente in via Lorenteggio

Nonostante il primo sinistro fosse già di per sé preoccupante, un altro incidente è avvenuto poco dopo, intorno alle 12, in via Lorenteggio. In questa occasione, un’auto si è scontrata con una moto, e il centauro di 41 anni è stato sbalzato dal suo mezzo. L’impatto ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale in codice giallo, segnalando la necessità di ulteriori cure mediche. Le circostanze che hanno portato a questo secondo incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

La sicurezza stradale è una priorità

Questi eventi sottolineano l’importanza della sicurezza stradale e della prudenza alla guida. Gli incidenti stradali possono avere conseguenze devastanti, e ogni automobilista è chiamato a rispettare le norme del codice della strada per prevenire situazioni pericolose. Le autorità locali stanno intensificando i controlli per garantire che la sicurezza sulle strade di Buccinasco sia mantenuta, e si invitano i cittadini a segnalare comportamenti scorretti alla guida. La comunità è unita nel desiderio di ridurre al minimo gli incidenti e proteggere la vita di tutti gli utenti della strada.