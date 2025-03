Un incendio ha distrutto parte dell'Ortomercato di Milano, ma fortunatamente non ci sono feriti.

Un incendio che ha scosso Milano

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un incendio di proporzioni notevoli ha colpito l’Ortomercato di Milano, situato in via Cesare Lombroso. Le fiamme, visibili anche a distanza, hanno iniziato a divampare poco dopo l’una di notte, portando con sé una colonna di fumo che si è elevata nel cielo notturno. I vigili del fuoco del Comando provinciale sono stati immediatamente allertati e sono giunti sul posto per fronteggiare l’emergenza.

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco

All’arrivo dei primi soccorritori, le fiamme avevano già avvolto tre capannoni adiacenti, rendendo necessaria una mobilitazione rapida e massiccia. In meno di un’ora, sette squadre di pompieri erano impegnate nel tentativo di domare il rogo, in una vera e propria corsa contro il tempo per limitare i danni. Fortunatamente, non si segnalano feriti o intossicati, ma l’incendio ha distrutto diversi bancali di legno e celle frigorifere all’interno della struttura.

Le conseguenze per i lavoratori

Tra i testimoni, un lavoratore del mercato ha raccontato il momento di panico vissuto: “Stavo prendendo un caffè con alcuni colleghi quando abbiamo sentito le urla di un compagno che ci avvisava dell’incendio. Abbiamo subito lasciato il luogo”, ha dichiarato, esprimendo preoccupazione per il futuro lavorativo. L’Ortomercato di Milano è il più grande d’Italia per volume di prodotti commercializzati, e la sua chiusura temporanea potrebbe avere ripercussioni significative per i ristoranti e le attività della zona.

Un mercato in fase di riqualificazione

Il mercato, che si estende su una superficie di 700mila metri quadri, è attualmente oggetto di un progetto di riqualificazione che prevede un investimento di oltre 300 milioni di euro. Nonostante l’incendio, la parte nuova del mercato, recentemente inaugurata, non è stata interessata dalle fiamme. Questo nuovo padiglione punta a diventare un moderno hub alimentare, un obiettivo che ora potrebbe subire ritardi a causa dell’incidente. Le autorità stanno indagando sull’origine del rogo, mentre i residenti e i lavoratori sperano in una rapida risoluzione della situazione.