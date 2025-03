Un incendio devastante ha colpito il mercato ortofrutticolo, ma nessuna vittima grazie al pronto intervento.

Un incendio di vaste proporzioni

La notte scorsa, un incendio ha devastato parte dell’ortomercato di Milano, situato in via Varsavia, causando ingenti danni ma fortunatamente senza feriti. Le fiamme sono divampate intorno all’una, interessando un’area di circa 2.500 mq, composta da tre capannoni utilizzati per il carico e scarico di merci. La rapidità dell’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo si propagasse ulteriormente, in particolare verso le aree adiacenti alle celle frigorifero e ai distributori di carburante.

Intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco, con quindici squadre sul campo, hanno lavorato instancabilmente per contenere le fiamme e ridurre la nube di fumi tossici e detriti che si era sollevata. Grazie alla loro esperienza e preparazione, sono riusciti a monitorare la situazione e a garantire la sicurezza dell’area circostante. Il personale del nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) è stato coinvolto per garantire che non ci fossero rischi aggiuntivi per la salute pubblica.

La situazione attuale

Attualmente, sul posto sono ancora presenti due mezzi dei vigili del fuoco, insieme ai carabinieri di Rogoredo, per monitorare l’area e assicurarsi che non ci siano focolai residui. Le autorità competenti stanno indagando sulle cause dell’incendio, mentre i rappresentanti della società Sogemi, proprietaria del mercato, stanno valutando i danni e le misure da adottare per ripristinare l’attività. La prontezza dei soccorsi ha evitato il peggio, dimostrando l’importanza di un intervento tempestivo in situazioni di emergenza.